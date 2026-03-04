聽新聞
金融商品部 整合四業務

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為響應國家推動「亞洲資產管理中心」多元商品政策，並因應國際資金流動趨勢，今年1月下旬起正式成立「金融商品部」。該部門將透過整合ETF、ETN、REIT及權證四大業務，建構從商品研發、審查到交易推廣的「一站式」服務體系，以提升行政效率，強化台灣資本市場的國際競爭力。

證交所在「觀點」專欄中表示，過去金融商品業務分散於不同單位，面對市場規模快速成長，新成立的「金融商品部」將統籌商品設計、制度研議、審查流程與投資人教育。此舉不僅能縮短創新商品從構想到掛牌的時程，更能加深與主管機關及發行機構的協作。

根據數據顯示，截至去年底，上市ETF資產規模已突破4.63兆元，年增率達36％。2025年更被視為「主動式ETF及被動式平衡型ETF元年」，共推出17檔新型商品，規模近1,700億元。

除ETF，金融商品部亦將強化以下三大領域，一是ETN，具備主題彈性，能快速回應市場趨勢。二是REIT，引導長期資金投入公共建設，提升資金運用效率。三是權證，優化造市機制與資訊平台，強化交易深度與避險功能。

為配合亞資中心願景，證交所近年在跨境合作也取得顯著成果。截至去年底，在台掛牌的連結日本ETF規模成長近九成，而赴日掛牌的連結台灣ETF更呈現四至五倍的爆發性增長。

資本市場 商品

相關新聞

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

美伊戰事引爆連鎖利空 台股外資大逃殺！單日賣超947億元

台股昨（3）日在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽、川普擬派地面部隊，及指數跌破短期均線觸動程式交易停損機制等三大利空衝擊下，外資大舉賣超947億元創史上第二大，衝擊指數重挫771點，成交量擴增至1.11兆元，攀史上第二大量。

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

中東戰局升溫，亞股昨（3）日首當其衝，台股重挫771點，收34,323點，失守5日線。儘管大盤慘綠，市場資金明顯轉向避險與戰爭受惠概念股，包括黃金、航運、塑化、軍工等四大類，陽明、萬海等吸引法人進場，成為市場逆勢突圍亮點。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

高盛點將 按讚三族群

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等十家企業預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔個股。

