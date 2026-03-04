金融商品部 整合四業務

臺灣證券交易所為響應國家推動「亞洲資產管理中心」多元商品政策，並因應國際資金流動趨勢，今年1月下旬起正式成立「金融商品部」。該部門將透過整合ETF、ETN、REIT及權證四大業務，建構從商品研發、審查到交易推廣的「一站式」服務體系，以提升行政效率，強化台灣資本市場的國際競爭力。

證交所在「觀點」專欄中表示，過去金融商品業務分散於不同單位，面對市場規模快速成長，新成立的「金融商品部」將統籌商品設計、制度研議、審查流程與投資人教育。此舉不僅能縮短創新商品從構想到掛牌的時程，更能加深與主管機關及發行機構的協作。

根據數據顯示，截至去年底，上市ETF資產規模已突破4.63兆元，年增率達36％。2025年更被視為「主動式ETF及被動式平衡型ETF元年」，共推出17檔新型商品，規模近1,700億元。

除ETF，金融商品部亦將強化以下三大領域，一是ETN，具備主題彈性，能快速回應市場趨勢。二是REIT，引導長期資金投入公共建設，提升資金運用效率。三是權證，優化造市機制與資訊平台，強化交易深度與避險功能。

為配合亞資中心願景，證交所近年在跨境合作也取得顯著成果。截至去年底，在台掛牌的連結日本ETF規模成長近九成，而赴日掛牌的連結台灣ETF更呈現四至五倍的爆發性增長。