證交所赴印度簽MOU

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
臺灣證券交易所及India INX進行MoU換約。證交所／提供
臺灣證券交易所及India INX進行MoU換約。證交所／提供

臺灣證券交易所近日前往印度古吉拉特邦國際金融特區Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所以及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌兩地資本市場合作的重要里程碑。

此次證交所由業務委員暨亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華率隊，赴GIFT City參與由印度國際金融服務中心管理局（IFSCA）主辦的全球證券市場高峰論壇（Global SecuritiesMarkets Conclave, GSMC）並受邀出席由Bloomberg主持的閉門圓桌會議，與來自各國之證券市場及資產管理機構代表進行交流。

在這次印度行中，證交所分別與孟買證券交易所子公司 India International Exchange（India INX）及印度國家證券交易所子公司NSEInternational Exchange（NSEIX）簽署合作備忘錄，為台印雙邊資本市場建立長期交流平台。透過此次合作，雙方將增進彼此市場制度與商品之認識，並就共同行銷雙邊市場、提升台灣資本市場於印度及國際市場的能見度，以及逐步探索未來跨境商品合作之可能性進行交流。

此外，證交所此次出訪亦拜會當地主管機關國際金融服務中心管理局（IFSCA）、兩家國際交易所以及三家資產管理業者，除深入了解印度金融特區之制度優勢與發展經驗、積極向國際市場宣傳台灣資本市場及亞洲資產管理中心（AAMC）政策方向，亦探詢未來合作機會。展望未來，證交所將持續深化國際連結，促進跨市場合作，並提升全球投資人對台灣資本市場的認識。

印度 資本市場 證交所

相關新聞

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

美伊戰事引爆連鎖利空 台股外資大逃殺！單日賣超947億元

台股昨（3）日在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽、川普擬派地面部隊，及指數跌破短期均線觸動程式交易停損機制等三大利空衝擊下，外資大舉賣超947億元創史上第二大，衝擊指數重挫771點，成交量擴增至1.11兆元，攀史上第二大量。

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

中東戰局升溫，亞股昨（3）日首當其衝，台股重挫771點，收34,323點，失守5日線。儘管大盤慘綠，市場資金明顯轉向避險與戰爭受惠概念股，包括黃金、航運、塑化、軍工等四大類，陽明、萬海等吸引法人進場，成為市場逆勢突圍亮點。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

高盛點將 按讚三族群

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等十家企業預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔個股。

