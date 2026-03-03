美伊戰火釀台股重挫…恐慌指數急升 法人稱留意逢低布局時機

台股在美伊戰爭的侵擾下，市場氛圍快速偏空，3日恐慌指數（VIX）衝上32.42，攀去年5月7日來最高峰。由於每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，因而法人建議可留意逢低布局的好時機。

波動率指數向來被稱作台股恐慌指數，也被視為是市場情緒的晴雨表，是用來衡量股票市場投資人預期未來30天內大盤指數的波動情況。當投資人對未來市場走勢懷有較大的不確定性和恐慌情緒時，VIX指數通常會呈現上升走勢。

而3日台股在各項利空共振下，指數重挫大跌，VIX指數跳空開高走高，終場收32.42，較2日的30.38大增6.71%，攀去年5月7日來最高峰，顯示市場氣氛已相當恐慌。

法人指出，雖然目前市場情緒極為敏感，任何風吹草動都可能再次引發連鎖反應，不過根據過去經驗，每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，因而可留意逢低布局的好時機。

如根據統計，近10年來，當恐慌指數超30%，後三個月台股的平均報酬率約為12.38%、後六個月投資報酬率更可提高到20%左右。雖然當下台股多拉回修正，但也意味相對低點已悄然浮現，為中長期布局提供絕佳的進場機會。

事實上，法人指出，台股今年基本面持續獲得上修，後市行情並不看淡，不過由於短線漲多後乖離已大，技術指數多高檔鈍化，因此適度拉回整理換手，將有助於技術面、籌碼面更健康，也將助益多頭行情可長可久。