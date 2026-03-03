快訊

美伊戰火釀台股重挫…恐慌指數急升 法人稱留意逢低布局時機

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。中央社
台股在美伊戰爭的侵擾下，市場氛圍快速偏空，3日恐慌指數（VIX）衝上32.42，攀去年5月7日來最高峰。由於每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，因而法人建議可留意逢低布局的好時機。

波動率指數向來被稱作台股恐慌指數，也被視為是市場情緒的晴雨表，是用來衡量股票市場投資人預期未來30天內大盤指數的波動情況。當投資人對未來市場走勢懷有較大的不確定性和恐慌情緒時，VIX指數通常會呈現上升走勢。

而3日台股在各項利空共振下，指數重挫大跌，VIX指數跳空開高走高，終場收32.42，較2日的30.38大增6.71%，攀去年5月7日來最高峰，顯示市場氣氛已相當恐慌。

法人指出，雖然目前市場情緒極為敏感，任何風吹草動都可能再次引發連鎖反應，不過根據過去經驗，每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，因而可留意逢低布局的好時機。

如根據統計，近10年來，當恐慌指數超30%，後三個月台股的平均報酬率約為12.38%、後六個月投資報酬率更可提高到20%左右。雖然當下台股多拉回修正，但也意味相對低點已悄然浮現，為中長期布局提供絕佳的進場機會。

事實上，法人指出，台股今年基本面持續獲得上修，後市行情並不看淡，不過由於短線漲多後乖離已大，技術指數多高檔鈍化，因此適度拉回整理換手，將有助於技術面、籌碼面更健康，也將助益多頭行情可長可久。

台股 指數 恐慌 美伊開戰

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

美伊戰火釀台股重挫…恐慌指數急升 法人稱留意逢低布局時機

台股在美伊戰爭的侵擾下，市場氛圍快速偏空，3日恐慌指數（VIX）衝上32.42，攀去年5月7日來最高峰。由於每當恐慌指數攀升至超過30%，三個月內投資台股均可呈現正報酬，因而法人建議可留意逢低布局的好時機。

台股慘淪提款機！外資賣超947億 但竟買超這檔航運股4.5萬張

中東戰火升溫，衝擊亞股3日表現，韓股暴跌逾7%，日股下挫3.06%，台股則是大跌771.44點，收在當日最低點34,323.65點，失守35,000點關卡，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超947.08億元，外資從台股大提款，但統計發現，外資買超前十名個股中，竟買超陽明海運（2609）45,033張，高居外資買超第一名。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

AI供應鏈成長列車加速疾駛 高盛喊「買」四大台廠

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等10家企業，預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI及等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）等四檔個股。

中東戰事衝擊台股 卓榮泰曝國安基金入場條件

受中東戰事影響，台股今下跌771點，外界關注國安基金是否入場護盤。行政院長卓榮泰今在立法院答覆民進黨立委何欣純質詢時表示，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金委員討論。

