中東戰事衝擊台股 卓榮泰曝國安基金入場條件

受中東戰事影響，台股今下跌771點，外界關注國安基金是否入場護盤。行政院長卓榮泰今在立法院答覆民進黨立委何欣純質詢時表示，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金委員討論。

卓榮泰今赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告並備詢。何欣純質詢時指出，美伊開戰後，大家非常關心物價、能源、財經情形。

行政院副院長鄭麗君表示，卓揆昨已具體指示召開物價穩定小組，目前排定明天早上開會，卓揆在周末時針對中東情勢都及時掌握，交予各部會相關任務，也交給她穩定物價的工作。

台股今日跌了七百多點，何欣純問，國安基金是否開會？卓榮泰說，今天沒有開會，因為國安基金一月中旬才退場，且有一段時間在讓股市非常強韌。一般而言，戰爭也許是局部、短期的，影響就會比較小；不過，現在預期可能會有一段時間。

卓榮泰說，如果持續下去，尤其是今天美國跟其他國家展開較有規模性的撤僑行動，造成股市也隨之波動，政府會持續加強關注。政院會仿照過去經驗，當股市波動到一定的程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金的委員討論。

卓榮泰也說，之前還沒有考慮到大規模或系統性撤僑，不過政府會持續與在當地國人保持密切了解，他會要求外交部做出下一階段整套計畫，如果進展到某一個程度時，政府會啟動下一個計畫。