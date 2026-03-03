快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事衝擊台股 卓榮泰曝國安基金入場條件

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
行政院長卓榮泰今天前往立法院針對台美關稅談判結果進行專案報告。針對美伊戰事影響造成台股大跌，立委何欣純詢問國安基金是否有開會？卓榮泰（左）對此表示「今天沒有」。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰今天前往立法院針對台美關稅談判結果進行專案報告。針對美伊戰事影響造成台股大跌，立委何欣純詢問國安基金是否有開會？卓榮泰（左）對此表示「今天沒有」。記者杜建重／攝影

受中東戰事影響，台股今下跌771點，外界關注國安基金是否入場護盤。行政院長卓榮泰今在立法院答覆民進黨立委何欣純質詢時表示，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金委員討論。

卓榮泰今赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告並備詢。何欣純質詢時指出，美伊開戰後，大家非常關心物價、能源、財經情形。

行政院副院長鄭麗君表示，卓揆昨已具體指示召開物價穩定小組，目前排定明天早上開會，卓揆在周末時針對中東情勢都及時掌握，交予各部會相關任務，也交給她穩定物價的工作。

台股今日跌了七百多點，何欣純問，國安基金是否開會？卓榮泰說，今天沒有開會，因為國安基金一月中旬才退場，且有一段時間在讓股市非常強韌。一般而言，戰爭也許是局部、短期的，影響就會比較小；不過，現在預期可能會有一段時間。

卓榮泰說，如果持續下去，尤其是今天美國跟其他國家展開較有規模性的撤僑行動，造成股市也隨之波動，政府會持續加強關注。政院會仿照過去經驗，當股市波動到一定的程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金的委員討論。

卓榮泰也說，之前還沒有考慮到大規模或系統性撤僑，不過政府會持續與在當地國人保持密切了解，他會要求外交部做出下一階段整套計畫，如果進展到某一個程度時，政府會啟動下一個計畫。

國安基金 鄭麗君 立法院 卓榮泰 何欣純 外交部 台美關稅

延伸閱讀

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事波及天然氣漲電價？ 龔明鑫：正從澳日韓調貨

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

美伊開戰衝擊台供電 龔明鑫：若拖到4月 全面燃煤發電是最後手段

相關新聞

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

台股慘淪提款機！外資賣超947億 但竟買超這檔航運股4.5萬張

中東戰火升溫，衝擊亞股3日表現，韓股暴跌逾7%，日股下挫3.06%，台股則是大跌771.44點，收在當日最低點34,323.65點，失守35,000點關卡，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超947.08億元，外資從台股大提款，但統計發現，外資買超前十名個股中，竟買超陽明海運（2609）45,033張，高居外資買超第一名。

AI供應鏈成長列車加速疾駛 高盛喊「買」四大台廠

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等10家企業，預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI及等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）等四檔個股。

中東戰事衝擊台股 卓榮泰曝國安基金入場條件

受中東戰事影響，台股今下跌771點，外界關注國安基金是否入場護盤。行政院長卓榮泰今在立法院答覆民進黨立委何欣純質詢時表示，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金委員討論。

影／台股大跌771點…國安基金是否開會因應？卓榮泰：今天沒有

行政院長卓榮泰上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響進行專案報告並備質詢。由於美伊戰事開打影響，造成今天台股大跌771點，立委何欣純詢問國安基金是否有開會？卓榮泰表示「今天沒有」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。