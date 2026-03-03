台股慘淪提款機！外資賣超947億 但竟買超這檔航運股4.5萬張

中東戰火升溫，衝擊亞股3日表現，韓股暴跌逾7%，日股下挫3.06%，台股則是大跌771.44點，收在當日最低點34,323.65點，失守35,000點關卡，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超947.08億元，外資從台股大提款，但統計發現，外資買超前十名個股中，竟買超陽明海運（2609）45,033張，高居外資買超第一名。

中東戰火升溫，台股3日以35,106.22點開出，上漲11.13點，指數開小紅後，在台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等股連袂拉抬，台積電（2330）也翻紅之下，大盤指數一度衝達35,264.59點，上漲169.5點。

但開盤約半小時卻出現急殺，隨著美股期指翻黑，台股更是接近跳水式的急殺，旺宏（2337）、華邦電（2344）遭摜殺到跌停，記憶體族群跌勢沈重，台積電、台達電（2308）也再度下跌翻黑，各類股中，油電燃氣、航運類股守住高檔，網通股表現抗跌，主要是由低軌衛星族群支撐場，另外，金融股及百貨股也翻紅。

台股盤中急挫後，尾盤再下殺，主要是因為台積電殺尾盤，最後一盤爆量下殺，收在3日的最低價，大盤指數收在34,323.65點，重挫771.44點，5日線失守；三大法人大舉賣超1,154.03億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）大舉倒貨947.08億元，投信買超40.22億元；自營商賣超（合計）247.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超43.61億元、自營商（避險）賣超203.55億元。

統計外資買超個股前十名中，航運股占2檔，買超陽明海運高居第一，買超萬海（2615）則達9,791張，金融股則有3檔進入外資買超前十名，另外，低軌衛星族群的兆赫（2485）也獲外資買超17,839張。

統計外資賣超前十名中，賣超群創24萬4,915張最多，終止連七買；賣超元大台灣50（0050）達13萬5,806張；另外，友達（2409）也遭外資賣超91,767張。

外資買超前十名。資料來源：證交所