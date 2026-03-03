快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

以成交值榜單觀察，護國神山台積電（2330）雖然仍以834.38億元穩居榜首，但股價難敵拋售壓力，終場下跌40元，收在1,935元，技術面低點持續下移，且外資連4日擴大賣超、續調節2.1萬餘張，反映出外資避險的明確意圖。相較之下，PCB大廠華通（2313）表現相對抗跌，雖成交值高達331.47億元位居第2，但尾盤驚險收平於224.5元，成為成交值前段班中少數能穩住陣腳的標的。

記憶體族群則淪為本次殺盤的核心。旺宏（2337）、南亞科（2408）與華邦電（2344）等個股成交值均突破210億元，然而大量拋單導致股價同步跌停作收。其中，南亞科與華邦電接連失守月線與10日線；力積電（6770）亦無法倖免，跌幅持續擴大，成為空頭箭靶。

面板雙虎在成交量榜單上同樣表現慘澹。群創（3481）全天爆出1,044,146張巨量，儘管穩坐人氣王寶座，但股價卻翻黑重挫9.11%，收在25.95元並跌破5日均線。友達（2409）則下跌6.53%，以15.75元作收，同樣失守10日線。雙虎均呈現典型的「量增價跌」格局，籌碼面壓力沉重。

若搭配籌碼動向觀察，外資的調節力道可反映出股價表現端倪。群創2日尚為外資首選，3日隨即遭到反手追殺，外資大舉賣超244,915張，自營商亦同步調節逾萬張。友達同樣遭外資賣超91,766張。此外，華邦電、力積電與旺宏分別位居外資賣超榜第6至第8位，賣超張數落在4.9萬至5.1萬張之間。即便是在盤中逆勢收紅的元晶（6443），外資仍趁勢調節35,188張。在此氛圍下，僅有華通獲外資逆勢買超11,855張，成為少數獲得資金回補的避風港。

在一片低迷氣氛中，仍有少數題材股突圍而出。燿華（2367）與元晶分別受惠於低軌衛星與綠能題材的支撐，湧現超過26萬張的成交量，分列成交量人氣榜第8、9名。兩者股價分別逆勢上漲2.12%與0.1%，成為量價雙榜中難得的撐盤亮點。

整體而言，台股單日成交值突破兆元，反映出市場籌碼已出現明顯鬆動。在量價前十大的指標股中，多數呈現「量增價跌」的不利趨勢，顯示短線空方力道仍占上風。後市若要止跌回穩，關鍵將取決於中東地緣政治風險是否降溫，以及外資賣壓能否縮減並重新啟動回補。

成交值前十名
成交值前十名

成交量前十名
成交量前十名

華邦電 三大法人 面板雙虎

延伸閱讀

三大法人狂賣1,154億元！外資重砍947億元 自營商避險也大賣203億元

到底誰賣的？ 台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

外資昨日大買股幾乎都跌翻 僅剩這兩檔維持紅盤

再測5日線不破！台塑化帶隊台股開高漲約百點 低軌衛星高空不墜

相關新聞

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

台股慘淪提款機！外資賣超947億 但竟買超這檔航運股4.5萬張

中東戰火升溫，衝擊亞股3日表現，韓股暴跌逾7%，日股下挫3.06%，台股則是大跌771.44點，收在當日最低點34,323.65點，失守35,000點關卡，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超947.08億元，外資從台股大提款，但統計發現，外資買超前十名個股中，竟買超陽明海運（2609）45,033張，高居外資買超第一名。

AI供應鏈成長列車加速疾駛 高盛喊「買」四大台廠

高盛證券指出，由於包括鴻海（2317）等10家企業，預期3、4月將持續成長，因此品牌與ODM廠中，看好蘋果供應鏈、AI伺服器零組件、ASIC AI及等三大族群；台廠中，建議「買進」鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）等四檔個股。

影／台股大跌771點…國安基金是否開會因應？卓榮泰：今天沒有

行政院長卓榮泰上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響進行專案報告並備質詢。由於美伊戰事開打影響，造成今天台股大跌771點，立委何欣純詢問國安基金是否有開會？卓榮泰表示「今天沒有」。

地緣風險下的台股3月攻防 野村投信：台股基本面韌性不變、AI利多續航

中東緊張局勢升溫，短期確實對市場情緒形成壓力；然而從產業基本面觀察，目前尚未見到終端需求鬆動，較為明顯的仍是供給面與成本面的變數，例如油價上行對通膨預期的傳導，以及海運物流受阻等連鎖反應，均可能推升營運成本並放大盤面波動。野村投信表示，這波衝擊更偏向風險的重新評價，而非需求端的實質轉弱。台股在創高後，突發事件容易引發獲利了結賣壓，短線震盪在所難免、觀望氣氛可能升溫；不過就產業趨勢而言，半導體先進製程、封裝與測試、以及關鍵零組件等 AI 核心供應鏈，仍是資金重心，整體中長期主軸並未改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。