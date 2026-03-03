幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

受到中東地區局勢驟然升溫的衝擊，台股3日遭遇強烈賣壓，三大法人合計撤離1,154.03億元，導致大盤重挫771.44點，跌幅達2.2%，收在34,323.65點。值得注意的是，當日成交值再度衝破兆元大關，來到1.05兆元，顯示在市場劇烈震盪中，多空換手極為頻繁，但盤面重心已明顯由進攻轉向防禦。

以成交值榜單觀察，護國神山台積電（2330）雖然仍以834.38億元穩居榜首，但股價難敵拋售壓力，終場下跌40元，收在1,935元，技術面低點持續下移，且外資連4日擴大賣超、續調節2.1萬餘張，反映出外資避險的明確意圖。相較之下，PCB大廠華通（2313）表現相對抗跌，雖成交值高達331.47億元位居第2，但尾盤驚險收平於224.5元，成為成交值前段班中少數能穩住陣腳的標的。

記憶體族群則淪為本次殺盤的核心。旺宏（2337）、南亞科（2408）與華邦電（2344）等個股成交值均突破210億元，然而大量拋單導致股價同步跌停作收。其中，南亞科與華邦電接連失守月線與10日線；力積電（6770）亦無法倖免，跌幅持續擴大，成為空頭箭靶。

面板雙虎在成交量榜單上同樣表現慘澹。群創（3481）全天爆出1,044,146張巨量，儘管穩坐人氣王寶座，但股價卻翻黑重挫9.11%，收在25.95元並跌破5日均線。友達（2409）則下跌6.53%，以15.75元作收，同樣失守10日線。雙虎均呈現典型的「量增價跌」格局，籌碼面壓力沉重。

若搭配籌碼動向觀察，外資的調節力道可反映出股價表現端倪。群創2日尚為外資首選，3日隨即遭到反手追殺，外資大舉賣超244,915張，自營商亦同步調節逾萬張。友達同樣遭外資賣超91,766張。此外，華邦電、力積電與旺宏分別位居外資賣超榜第6至第8位，賣超張數落在4.9萬至5.1萬張之間。即便是在盤中逆勢收紅的元晶（6443），外資仍趁勢調節35,188張。在此氛圍下，僅有華通獲外資逆勢買超11,855張，成為少數獲得資金回補的避風港。

在一片低迷氣氛中，仍有少數題材股突圍而出。燿華（2367）與元晶分別受惠於低軌衛星與綠能題材的支撐，湧現超過26萬張的成交量，分列成交量人氣榜第8、9名。兩者股價分別逆勢上漲2.12%與0.1%，成為量價雙榜中難得的撐盤亮點。

整體而言，台股單日成交值突破兆元，反映出市場籌碼已出現明顯鬆動。在量價前十大的指標股中，多數呈現「量增價跌」的不利趨勢，顯示短線空方力道仍占上風。後市若要止跌回穩，關鍵將取決於中東地緣政治風險是否降溫，以及外資賣壓能否縮減並重新啟動回補。

成交值前十名