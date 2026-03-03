影／台股大跌771點…國安基金是否開會因應？卓榮泰：今天沒有

行政院長卓榮泰上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響進行專案報告並備質詢。由於美伊戰事開打影響，造成今天台股大跌771點，立委何欣純詢問國安基金是否有開會？卓榮泰表示「今天沒有」。

卓榮泰說，國安基金目前不會開會，國安基金才在1月份退場，目前台股非常強韌，表現非常好，一般而言，這種戰爭可能就只是局部短期的，影響就會比較小。

卓榮泰指出，目前預期戰爭可能會持續一段時間，就像今天美國跟其他國家展開比較大規模的撤僑行動後，這也造成我們股市的震盪和波動，我們會持續加強關注。

立委再問，如果戰爭持續了一段時間，對股匯的波動影響加大，國安基金是否會開會？政府是否有因應措施？

卓榮泰表示，政府會彷照過去的經驗，當股市波動到一定的程度，如果國安基金有任何合理的正當意見要來處理的話，會請國安基金的委員來討論。