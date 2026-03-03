中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

中東戰事緊迫，影響台股跌了771點。行政院長卓榮泰表示，美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我國股市隨之波動，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意。至於國安基金是否進場護盤，卓榮泰回應，「今天沒有」，若股市波動到一定程度之後，將交由國安基金委員來討論。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。

立委羅廷瑋質詢指出，立法院審查台美關稅協定當下，中東戰爭無疑是台灣經貿發展最大的地緣政治衝突。以財經角度來看，現階段這兩件事情不太相關，其實對於整個台灣經貿的發展影響巨大，是一個黑天鵝。

卓榮泰認同道，國際很多情勢的發展是互相牽動，這沒有錯。此次中東軍事衝突，美國必須花費一些時間去處理這些國際事務，使其處理跟其他國家的談判，難免在時間上有衝突。我方會有耐心、也更積極與美方緊密聯繫，盡快確認最優惠待遇的保障。

卓榮泰表示，現在要密切注意的是，他已責成經濟部、中油、台電，對於能源供應要朝向更穩定、多元開發的市場，去做更多嘗試。政府已經啟動緊急應變機制，這是戰爭之後，引發國際上對於各國國內民生以及產業面的極大衝突。

卓榮泰提到，今天大家也看到股市的變化。在美國跟其他幾個國家，有重大政策宣示改變的時候，我方也會受到股市變化影響。

卓榮泰強調，他已要求金管會、財政部、所有財經單位緊密地注意，目前股市經過前幾波很強韌的漲勢，體質是完好的，政府也希望台股能在這個階段撐住，穩定股市未來的發展。

立委何欣純質詢提問，攸關民生經濟的物價問題，交付給行政院副院長鄭麗君的任務，物價穩定小組已經開會了嗎？

卓榮泰表示，昨天政院跨部會會議討論到，請鄭麗君觀察這幾天中東地區的衝突事件，影響到國內各項經濟的過程；如果物價有異常現象，她要立刻地著手處理。

鄭麗君說明，物價穩定小組已經排定明天早上開會。事實上，有關中東情勢，卓榮泰在周末的時候都有及時掌握整體的情勢，交付各部會相關任務，也交付了穩定物價的工作。

何欣純也問及，今天股市跌了771點，對此國安基金將開會嗎？卓榮泰回應，「今天沒有」，國安基金在1月23日才退場而已。國安基金先前已經存在一段時間，讓股市非常強韌。

卓榮泰提到，前幾日股市表現還是非常好，此次戰爭也許是局部短期的，影響就會比較小。如果戰事可能會有一段時間，尤其美國跟其他國家有規模性撤僑，造成我股市隨之波動，政府會持續加強關注。

何欣純追問，如果戰爭延續了一段時間，對股匯市波動造成影響，國安基金會不會開會？卓榮泰回應，仿照過去經驗，當股市波動到一定程度之後，政府認為國安基金有任何合理、正當意見來處理，將交由國安基金委員來討論。

行政院院長卓榮泰（左）前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率副院長鄭麗君（右）及相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影
行政院院長卓榮泰（左）前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率副院長鄭麗君（右）及相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影

