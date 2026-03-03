AI供應鏈成長列車加速疾駛 高盛喊「買」四大台廠

中東緊張局勢升溫，短期確實對市場情緒形成壓力；然而從產業基本面觀察，目前尚未見到終端需求鬆動，較為明顯的仍是供給面與成本面的變數，例如油價上行對通膨預期的傳導，以及海運物流受阻等連鎖反應，均可能推升營運成本並放大盤面波動。野村投信表示，這波衝擊更偏向風險的重新評價，而非需求端的實質轉弱。台股在創高後，突發事件容易引發獲利了結賣壓，短線震盪在所難免、觀望氣氛可能升溫；不過就產業趨勢而言，半導體先進製程、封裝與測試、以及關鍵零組件等 AI 核心供應鏈，仍是資金重心，整體中長期主軸並未改變。

2026-03-03 16:17