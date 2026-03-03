三大法人狂賣1,154億元！外資重砍947億元 自營商避險也大賣203億元

中東戰火升溫，亞股也受到撼動，3日韓股暴跌逾7%，日股也下挫3.06%，台股雖傷勢相對較輕，但仍大跌771.44點、跌幅2.2%，收在當日最低點34,323.65點，成交值再度突破兆元、達1.05兆元，37千金也丟失2員。三大法人大舉賣超1,154.03億元。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）大舉倒貨947.08億元，投信買超40.22億元；自營商賣超（合計）247.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超43.61億元、自營商（避險）賣超203.55億元。

盤面上，集中市場加計櫃買市場下跌家數達1,554家、上漲家數僅353家，15家跌停、但仍有31家漲停。

五大權值全軍覆沒。台積電（2330）跌40元、跌幅達2.03%，收1,935元，影響大盤跌點近315點；台達電（2308）跌85元、跌幅5.96%，收1,340元，影響大盤64.35點；鴻海（2317）跌10元、跌幅4.18%，收229元，影響大盤41.47點；聯發科（2454）跌85元、跌幅4.47%，收1,815元，影響大盤40.36點；日月光投控（3711）跌11元、跌幅2.97%，收359.5元，影響大盤14.7點。

族群方面，低軌衛星力抗空頭，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）連袂漲停，燿華（2367）、元晶（6443）放量力守高檔。

反觀，漲多的記憶體族群傷勢慘重，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）帶量下殺跌停作收，此外，晶豪科（3006）、力積電（6770）、力成（6239）、群聯（8299）跌幅都超過8%。面板雙虎雖有外資買超加持，但也扛不住大盤賣壓，群創（3481）雖再度噴出逾百萬張大量，但股價盤中一度跌停，終場跌9.11%、收25.95元，友達（2409）則量縮收低6.53%、收15.75元，分別跌破5日線與10日線。