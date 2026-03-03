到底誰賣的？ 台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（美聯社）
台股3日以34,323.65點收盤，重挫771.44點，跌幅2.2%，失守35,000點關卡；台積電（2330）殺尾盤，最後一盤爆出7,869張賣單，一口氣再壓低10元股價，終場收在1,935元，下跌40元，跌幅2.02%，影響大盤指數約315點，市值降至50兆1,794億元。

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，美國總統川普1日表明將持續轟炸伊朗，直到實現目標，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周；德黑蘭當局則駁斥了外界有關伊朗正尋求重啟談判的報導；黎巴嫩真主黨2日加入戰局，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

伊朗提高對沙烏地阿拉伯的打擊力道，兩架無人機襲擊了美國駐沙國首都利雅德的大使館，藉此做為報復美國和以色列行動的一部分；台股、亞洲股市和美股期指盤中跌勢擴大。

中東戰火升溫，台股3日以35,106.22點開出，上漲11.13點，指數開小紅後，在台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等股連袂拉抬，台積電也翻紅之下，大盤指數一度衝達35,264.59點，上漲169.5點。

但開盤約半小時卻出現急殺，隨著美股期指翻黑，台股更是接近跳水式的急殺，旺宏（2337）、華邦電（2344）遭摜殺到跌停，記憶體族群跌勢沈重，台積電、台達電（2308）也再度下跌翻黑，各類股中，油電燃氣、航運類股守住高檔，網通股表現抗跌，主要是由低軌衛星族群支撐場，另外，金融股及百貨股也翻紅。

台股盤中急挫後，尾盤再下殺，主要是因為台積電殺尾盤，最後一盤爆量下殺，收在3日的最低價，大盤指數收在34,323.65點，重挫771.44點，5日線失守。

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

台股3日收盤下跌771.44點、跌幅2.2%，終場以34,323.65點作收，成交量10576.93億元；台積電（2330）收盤價1,935元，下跌40元，跌幅2.03%。

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

三大法人狂賣1,154億元！外資重砍947億元 自營商避險也大賣203億元

中東戰火升溫，亞股也受到撼動，3日韓股暴跌逾7%，日股也下挫3.06%，台股雖傷勢相對較輕，但仍大跌771.44點、跌幅2.2%，收在當日最低點34,323.65點，成交值再度突破兆元、達1.05兆元，37千金也丟失2員。三大法人大舉賣超1,154.03億元。

