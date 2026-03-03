到底誰賣的？ 台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

台股3日以34,323.65點收盤，重挫771.44點，跌幅2.2%，失守35,000點關卡；台積電（2330）殺尾盤，最後一盤爆出7,869張賣單，一口氣再壓低10元股價，終場收在1,935元，下跌40元，跌幅2.02%，影響大盤指數約315點，市值降至50兆1,794億元。

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，美國總統川普1日表明將持續轟炸伊朗，直到實現目標，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周；德黑蘭當局則駁斥了外界有關伊朗正尋求重啟談判的報導；黎巴嫩真主黨2日加入戰局，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

伊朗提高對沙烏地阿拉伯的打擊力道，兩架無人機襲擊了美國駐沙國首都利雅德的大使館，藉此做為報復美國和以色列行動的一部分；台股、亞洲股市和美股期指盤中跌勢擴大。

中東戰火升溫，台股3日以35,106.22點開出，上漲11.13點，指數開小紅後，在台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等股連袂拉抬，台積電也翻紅之下，大盤指數一度衝達35,264.59點，上漲169.5點。

但開盤約半小時卻出現急殺，隨著美股期指翻黑，台股更是接近跳水式的急殺，旺宏（2337）、華邦電（2344）遭摜殺到跌停，記憶體族群跌勢沈重，台積電、台達電（2308）也再度下跌翻黑，各類股中，油電燃氣、航運類股守住高檔，網通股表現抗跌，主要是由低軌衛星族群支撐場，另外，金融股及百貨股也翻紅。

台股盤中急挫後，尾盤再下殺，主要是因為台積電殺尾盤，最後一盤爆量下殺，收在3日的最低價，大盤指數收在34,323.65點，重挫771.44點，5日線失守。