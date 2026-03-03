快訊

中東戰火引爆油金大漲！法人推「保底神器」持續掌握台股行情

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東地區戰火擴大，國際油價與黃金接連大漲，連帶讓美股在3月2日出現大跌。但根據統計可發現，今年來台、美兩地的股市表現截然不同，前者漲幅明顯，後者卻波動加劇。在此震盪情境下，法人建議台股ETF投資人可用搭配掩護性買權作為保底的策略，持續參與台股市場的成長機會。

摩根資產管理指出，台、美兩地股市之所以會有截然不同的表現，關鍵就在現階段台灣科技產業前景較美國科技更為明確，儘管目前全球經濟基本面堪稱平穩，但中東戰事的後續仍要觀察。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，當前台股的整體估值在亞太地區確實偏高，再加上中東戰事擴大，已讓市場對通膨的預期逐步升溫，這對於前期漲幅較大的科技股自然容易形成壓力，在此情況下，手上的台股ETF是否具備一定的下檔保護能力，將影響投資人今年在台股投資上的整體表現。

00401A經理人沈馨表示，根據彭博資訊統計，台股今年來已上漲21.17%，就連櫃買指數也上漲14.40%，但美國道瓊工業指數僅上漲1.75%、標普500指數也僅上漲0.53%，可見台北兩地股市今年表現大不相同。

不過，若細分各項分類指數可發現，NYSE尖牙指數雖然下跌7.52%，但費城半導體指數卻同步上漲14.88%；可見對於投入大量資本支出的巨型企業(如科技七雄等)，市場對其獲利預期將更為嚴格；但是對於受惠於巨型股的資本投入、主攻硬體設備、獲利預期有更高明確性的企業，市場反而願意給予較佳的增長預期。

00401A經理人沈馨說，在全球的AI供應鏈中，台灣科技企業所處的位置主要多在中、下游，只要上游的美國企業持續有資本支出，那麼身處中、下游的台灣企業即可實現獲利，也正是這個原因，才讓台股在今年來的表現超越美股。

不過，00401A經理人沈馨也補充，自從2022年ChatGPT問世以來，台股也跟著美股同步邁入了三年多頭，儘管AI的產業前景並未改變，但短期技術性修正的壓力卻也同時存在；所以在這時投資台股ETF，挑選個股時，經理團隊在主動式管理上的能力將更加重要。

另一方面，對於喜歡追求台股收益的投資人，此時可以透過其他特定策略(例如掩護性買權)實現，投資人此時可以多加比較，依據自己投資目標與風險偏好，選擇兼具成長與收益的台股ETF。

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

台股3日收盤下跌771.44點、跌幅2.2%，終場以34,323.65點作收，成交量10576.93億元；台積電（2330）收盤價1,935元，下跌40元，跌幅2.03%。

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

三大法人狂賣1,154億元！外資重砍947億元 自營商避險也大賣203億元

中東戰火升溫，亞股也受到撼動，3日韓股暴跌逾7%，日股也下挫3.06%，台股雖傷勢相對較輕，但仍大跌771.44點、跌幅2.2%，收在當日最低點34,323.65點，成交值再度突破兆元、達1.05兆元，37千金也丟失2員。三大法人大舉賣超1,154.03億元。

