台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。聯合報記者許正宏／攝影
台股。聯合報記者許正宏／攝影

台股3日收盤下跌771.44點、跌幅2.2%，終場以34,323.65點作收，成交量10576.93億元；台積電（2330）收盤價1,935元，下跌40元，跌幅2.03%。

今日成交金額大且走高為：燿華（2367）、聯鈞（3450）、富喬（1815）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、長榮（2603）、聯亞（3081）、陽明海運（2609）及萬海（2615）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、旺宏（2337）、力積電（6770）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台玻（1802）、台達電（2308）、鴻海（2317）及聯發科（2454）。

群益投顧表示，大盤日KD值連D值也進入90之上，KD入高檔處強軋或者過熱關鍵期，指標高檔估牽制階段指數上檔表現空間。雖然戰事往往令美股相對成為資金避風港，但輝達優異財報未能帶動美科技股向上表態。現階段環境多空交錯，台股指標高檔制階段上攻力道。階段宜以擇強守技術面短打應對。

第一金投顧表示，地緣政治風險通常屬短期衝擊，持續關注荷莫茲海峽通行狀況、中東局勢、油價走勢，可伺機汰弱換強，布局績優個股。目前市場主軸聚焦 AI ASIC、AI 伺服器、PCB、CPO、ABF、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，2026年世界行動通訊大會於3月2至5日於西班牙巴塞隆納舉行,AI、低軌衛星等題材受到矚目，低軌衛星產業從基礎建設期邁入應用爆發期，激勵資金湧入概念股。

傳產可關注軍工、能源塑化、散裝等產業。留意資金移動方向及結構變化，注意地緣政治不確定性、利多鈍化、整理回檔等風險，操作嚴控資金持股水位並保持風險控管。

