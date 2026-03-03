外資昨日大買股幾乎都跌翻 僅剩這兩檔維持紅盤

台股3日早盤突然急殺，一度重挫717.99點，旺宏（2337）、華邦電（2344）遭摜殺到跌停，記憶體族群跌勢沈重，而台積電（2330）盤中下跌至1,940元，跌幅逾1%，台達電（2308）下跌逾5%，聯發科（2454）跌逾4%。觀察外資昨日買超張數前十名中，僅元晶（6443）、燿華（2367）維持紅盤，中華電（2412）平盤，其他買超股都大跌，其中華邦電跌停、群創（3481）、友達（2409）大跌7~8%。

外資昨日賣超389.89億元，但仍大買群創逾12萬張、友達近9萬張，買超廣達（2382）2.7萬張、台玻（1802）2.4萬張、華邦電2.2萬張、聯電（2303）2.1萬張，以及中華電、元晶、燿華和鴻海（2317）逾1萬張。

但外資大力買入的個股中，僅元晶、燿華盤中上漲，中華電平盤，其餘皆下跌，華邦電、群創、友達更是重挫，華邦電跌停至112.5元，群創盤中大跌逾9%，友達下跌逾7%。聯電、鴻海下跌3~4%。

元晶、燿華都是低軌衛星族群，根據研調機構 GRAND VIEW RESEARCH預估，衛星服務產業規模將自全球低軌2025年之145億美元成長至 2030年將達273億美元，期間CAGR約為14%。

衛星營運商中以SpaceX衛星量體最大、Amazon今年成長性最強，Amazon於2月10日通過FCC核准，允許其再部署4,500顆低軌衛星，加上先前核准的3,236顆衛星，總共將發射約7,700顆低軌衛星。

燿華近期因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布1月每股淨損0.06元。2025年第4季每股淨損0.11元。燿華表示，低軌衛星需求推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，為未來三至五年新的獲利突破點。

太陽能是讓太空AI成真的關鍵，特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克極度重視太空太陽能發電的發展，而元晶是國內唯一與特斯拉有合作關係的業者。元晶、聯合再生（3576）均強調，台灣太陽能供應鏈完整且成熟，現階段都在戮力開發鈣鈦礦太陽能電池，並且陸續申請相關專利，估計幾年內有機會邁入商用化階段。