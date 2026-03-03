快訊

外資昨日大買股幾乎都跌翻 僅剩這兩檔維持紅盤

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股3日早盤突然急殺，一度重挫717.99點，旺宏（2337）、華邦電（2344）遭摜殺到跌停，記憶體族群跌勢沈重，而台積電（2330）盤中下跌至1,940元，跌幅逾1%，台達電（2308）下跌逾5%，聯發科（2454）跌逾4%。觀察外資昨日買超張數前十名中，僅元晶（6443）、燿華（2367）維持紅盤，中華電（2412）平盤，其他買超股都大跌，其中華邦電跌停、群創（3481）、友達（2409）大跌7~8%。

外資昨日賣超389.89億元，但仍大買群創逾12萬張、友達近9萬張，買超廣達（2382）2.7萬張、台玻（1802）2.4萬張、華邦電2.2萬張、聯電（2303）2.1萬張，以及中華電、元晶、燿華和鴻海（2317）逾1萬張。

但外資大力買入的個股中，僅元晶、燿華盤中上漲，中華電平盤，其餘皆下跌，華邦電、群創、友達更是重挫，華邦電跌停至112.5元，群創盤中大跌逾9%，友達下跌逾7%。聯電、鴻海下跌3~4%。

元晶、燿華都是低軌衛星族群，根據研調機構 GRAND VIEW RESEARCH預估，衛星服務產業規模將自全球低軌2025年之145億美元成長至 2030年將達273億美元，期間CAGR約為14%。

衛星營運商中以SpaceX衛星量體最大、Amazon今年成長性最強，Amazon於2月10日通過FCC核准，允許其再部署4,500顆低軌衛星，加上先前核准的3,236顆衛星，總共將發射約7,700顆低軌衛星。

燿華近期因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布1月每股淨損0.06元。2025年第4季每股淨損0.11元。燿華表示，低軌衛星需求推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，為未來三至五年新的獲利突破點。

太陽能是讓太空AI成真的關鍵，特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克極度重視太空太陽能發電的發展，而元晶是國內唯一與特斯拉有合作關係的業者。元晶、聯合再生（3576）均強調，台灣太陽能供應鏈完整且成熟，現階段都在戮力開發鈣鈦礦太陽能電池，並且陸續申請相關專利，估計幾年內有機會邁入商用化階段。

外資 元晶 太陽能電池

相關新聞

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

台股3日收盤下跌771.44點、跌幅2.02%，終場以34,323.65點作收，成交量10576.93億元；台積電（2330）收盤價1,935元，下跌40元，跌幅2.03%。

