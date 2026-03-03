快訊

全球走向關稅壁壘 印度多元布局助益股市正向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國最高法院2026年2月裁定川普政府單方面實施的高額關稅係屬違憲，美國總統川普隨即宣布對所有進口商品統一徵收15%關稅，試圖重塑貿易環境並強化美國的競爭地位，引發國際市場對貿易保護主義升溫的憂慮，也使亞洲各主要經濟體面臨外需放緩與成本上升的壓力。雖然全球經濟局勢動盪，這波新的關稅命令，反而讓印度等原本受到關稅打擊最重的國家，翻身成為最大受惠國，經貿形勢逆轉。

在全球供應鏈重整及地緣風險上升的背景下，印度近期展現出經濟發展活絡的跡象：最近甫公布的2月綜合採購經理人指數（PMI）顯示，印度民營企業活動顯著擴張，PMI躍升至59.3，創下三個月新高，其中製造業和服務業均表現強勁，整體新訂單為2025年11月以來最快的增速，顯示即便外部環境波動，印度龐大的內需市場與穩健的企業信心，已成為經濟發展最堅實的成長動力。

滙豐投信投資長韋音如指出，今年2月初，印度與美國已初步達成貿易協議共識，雙方將相互調降關稅，美方並將取消印度從俄羅斯進口原油所面臨的 25% 懲罰性關稅。印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）表示，這將為印度出口商打開30兆美元的市場，市場情緒明顯回溫。

從直接經濟影響來看，美國出口僅占印度財政收入約 2%，但持續的貿易協議有助於緩解地緣政治緊張，提振市場信心，有助加速外資決策與供應鏈布局，並強化盧比匯率。

更值得關注的是，印度並未將籌碼押在單一市場。更早之前，印度與歐盟已正式完成自由貿易協定，預計於2027年生效，92%至 97%商品將逐步取消關稅，涵蓋紡織、機械、電子、製藥、珠寶與皮革等關鍵產業。雙邊貿易額目前約1,400億美元，預期在五年內顯著放大規模。

韋音如表示，印度正透過多元布局分散出口風險，同時深化與歐美供應鏈的連結，這使印度在關稅壁壘高築的全球環境中，反而取得更多策略彈性。

若深入剖析印度經濟基本面，其成長並非曇花一現，而是逐步浮現的結構性優勢。企業獲利已走出中期放緩，在貨幣政策轉向寬鬆與財政支持延續下，獲利成長與股東權益報酬率（ROE）改善，有望成為未來市場回報的主要動能。而印度基本面強韌、人口紅利與中產階級的崛起，更為長期內需提供源源不絕的成長能量。

印度央行在去年大幅降息，以寬鬆貨幣政策為投資市場注入流動性，伴隨銀行業以成長為導向的放鬆管制措施，預計將在中期內對經濟發展產生正面影響，更進一步刺激經濟成長，提振內需消費和投資。

在資本市場評價面，印度股市目前相對亞洲區域的溢價低於五年平均水準。在未來兩年企業獲利成長預期上看20%支撐下，當前的估值回調，實質為長線資金提供進入市場的優質切點。

韋音如表示，在全球貿易重構的夾縫中，印度正透過貿易多元化與內生成長動能，逐步走出屬於自己的發展路徑。對投資人而言，貿易壁壘的提升或許增加短期波動，但對於基本面持續改善、政策紅利不斷發酵，且估值回歸合理的印度來說，這正是進行紀律化與長線布局的黃金時期。

