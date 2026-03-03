快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌受害者 記憶體三檔摜跌停、是進場好買點？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股下跌示意圖。圖／AI生成 劉孝容
台股下跌示意圖。圖／AI生成 劉孝容

台股3日早盤9點半後出現急殺，盤中一度大跌逾700點，並於500跌點附近震盪。記憶體族群成最大受災戶，南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）都跌停鎖死，力積電（6770）下跌逾9%，群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）等下跌7~8%。儘管股價出現大幅回檔，但研調機構集邦科技2/26發布報告指出，本季DRAM合約價漲幅將再度「大幅加速」，一般型DRAM估將大漲90%至95%；同時蘋果更接受三星提出最新一輪DRAM報價漲價100%的要求。

台股重挫記憶體掃到颱風尾，龐大賣壓讓旺宏、南亞科、力積電和華邦電等都擠進今日成交值前十名，只不過股價都一片黑壓壓。旺宏跌至104.5元，南亞科下跌至256.5元，華邦電跌至112.5元，力積電下跌逾9%，若以線型觀察，表現較為疲弱的為南亞科，旺宏、力積電則尚守住十日線、月線，華邦電也回測十日、月線。

雖然股價表現不佳，但集邦最新報告指出，本季DRAM合約價漲幅將再度「大幅加速」，一般型DRAM估將大漲90%至95%，DRAM合約價持續暴漲，意味下游買家追貨意願強勁。

而買家追貨意願強勁可從蘋果的態度現端倪，韓媒報導，蘋果接受三星提出最新一輪DRAM報價漲價100%的要求，是繼日前傳出蘋果以兩倍價格採購日商鎧俠的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）之後，蘋果再次以「超高價」掃貨記憶體。

報導披露，三星以漲價100%與蘋果開始談判價格，但其實設定只漲60%，預留一些討價還價的空間，沒想到蘋果完全不砍價，立即同意接受漲價一倍。

業界分析，蘋果過往向來掌握對零組件供應商的議價權，如今卻先後傳出願意接受鎧俠、三星倍數計的記憶體報價，透露NAND晶片與DRAM市場供給嚴重短缺，蘋果為了確保料源無虞，不得不低頭。

記憶體相關族群中威剛將在5日舉行法說會，威剛對2026年展望極為樂觀，受益於AI需求強勁、DRAM與NAND Flash供需持續吃緊及報價上漲，加上高庫存策略，2026年營收與獲利有望再創新高。威剛法說會最新對記憶體市況的看法，引發市場關注。

威剛 快閃記憶體 晶豪科

延伸閱讀

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

大陸手機業掀集體漲價潮 記憶體成本飆增效應 新機均價最高調漲25%

三星DRAM價翻倍 蘋果埋單…南亞科、華邦、威剛等可享紅利

相關新聞

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

中東戰火升溫，台股3日開盤雖小漲11.13點、報35,106.22點，且盤初由台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，大盤一度漲169.5點至35264.59點；但美股期指翻黑，隨後台股也風雲變色，旺宏（2337）、華邦電（2344）領記憶體族群帶頭下殺，台積電（2330）、台達電（2308）也翻黑跌破5日線，大盤一度急殺647.8點、下探至34447.29點，同步失守35,000關與5日線，盤面倚靠低軌衛星族群撐場。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

美股昨晚走勢分歧，道瓊工業指數小跌，其餘三大指數收盤小漲，但台積電ADR下跌1.45%帶來壓力，台股3日早盤賣壓再度湧現。早盤加權指數跌逾300點、約在34,500點附近、跌幅逾1%。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。