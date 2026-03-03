台股大跌受害者 記憶體三檔摜跌停、是進場好買點？

台股3日早盤9點半後出現急殺，盤中一度大跌逾700點，並於500跌點附近震盪。記憶體族群成最大受災戶，南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）都跌停鎖死，力積電（6770）下跌逾9%，群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）等下跌7~8%。儘管股價出現大幅回檔，但研調機構集邦科技2/26發布報告指出，本季DRAM合約價漲幅將再度「大幅加速」，一般型DRAM估將大漲90%至95%；同時蘋果更接受三星提出最新一輪DRAM報價漲價100%的要求。

台股重挫記憶體掃到颱風尾，龐大賣壓讓旺宏、南亞科、力積電和華邦電等都擠進今日成交值前十名，只不過股價都一片黑壓壓。旺宏跌至104.5元，南亞科下跌至256.5元，華邦電跌至112.5元，力積電下跌逾9%，若以線型觀察，表現較為疲弱的為南亞科，旺宏、力積電則尚守住十日線、月線，華邦電也回測十日、月線。

雖然股價表現不佳，但集邦最新報告指出，本季DRAM合約價漲幅將再度「大幅加速」，一般型DRAM估將大漲90%至95%，DRAM合約價持續暴漲，意味下游買家追貨意願強勁。

而買家追貨意願強勁可從蘋果的態度現端倪，韓媒報導，蘋果接受三星提出最新一輪DRAM報價漲價100%的要求，是繼日前傳出蘋果以兩倍價格採購日商鎧俠的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）之後，蘋果再次以「超高價」掃貨記憶體。

報導披露，三星以漲價100%與蘋果開始談判價格，但其實設定只漲60%，預留一些討價還價的空間，沒想到蘋果完全不砍價，立即同意接受漲價一倍。

業界分析，蘋果過往向來掌握對零組件供應商的議價權，如今卻先後傳出願意接受鎧俠、三星倍數計的記憶體報價，透露NAND晶片與DRAM市場供給嚴重短缺，蘋果為了確保料源無虞，不得不低頭。

記憶體相關族群中威剛將在5日舉行法說會，威剛對2026年展望極為樂觀，受益於AI需求強勁、DRAM與NAND Flash供需持續吃緊及報價上漲，加上高庫存策略，2026年營收與獲利有望再創新高。威剛法說會最新對記憶體市況的看法，引發市場關注。