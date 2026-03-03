美股面臨地緣政治風險與高估值的雙重考驗

美國對伊朗展開軍事行動，富蘭克林投顧表示，美股面臨地緣政治風險升溫及高估值的雙重考驗。在市場波動升溫下，短線操作上建議採取平衡與分散配置，適度提高穩健的核心資產，如股債平衡與收益較高的非投資等級債券。

輝達上周公布財報優於預期，但不敵市場對高估值科技股的疑慮，投資人對基本面的檢視也趨於嚴格。那斯達克指數2月下挫3.3%，為2025年3月以來最大單月跌幅。中東緊張局勢再起，更增加市場的不確定因素。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）分析，近期的股市波動（特別是軟體、數位知識工作領域）顯示，投資人愈來愈意識到AI驅動的顛覆性變革不再只是紙上談兵，關注點正從AI是否會重塑經濟轉向將以多快的速度改變商業模式、獲利能力、資本配置。這種波動應被視為轉型過程中的一個特徵，而不是潛在趨勢正在衰退的證據。

柯堤斯堅信，AI運算需求很可能保持異常強勁，這為領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關的公司（包含公用事業、工業、原物料等產業）提供了持久的投資理由。

富蘭克林投顧建議，已進場者續抱參與景氣行情，空手者採分批加碼，以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心配置。美股可透過分批布局科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機；非美資產則可布局日股、黃金、全球債券、新興當地貨幣債券、新興市場平衡基金等。