投資市場呈現風險趨避格局 景順提四情境因應

亞洲市場在3日持續受美伊戰影響，由於戰事恐持續進行，景順全球研究主管Benjamin Jones提出四種可能的情境推演，並依對國際油價與全球風險資產的衝擊程度，以衝擊程度由低至高進行排序為：

第一種情境為伊朗的軍事能力受到削弱，但主要石油基礎設施未遭攻擊，荷姆茲海峽航運維持正常。景順估計，此情境的主觀機率約為 40%。在這樣的情況下，市場將重新調整對供應風險的預期，先前因地緣政治緊張而形成的油價溢價有望逐步退散，國際油價在未來一至數週內很可能會回落。

第二種情境為伊朗部分石油設施遭到破壞，景順估計發生機率約為 10%。在此情況下，國際油價預料將走升，但漲幅可能相對有限。伊朗出口量約占全球石油供應的 3%（扣除國內消耗），若供應受擾，OPEC+ 仍有可能出面調節產量以填補缺口。由於美國與以色列缺乏刻意推高油價的誘因，相關基礎設施或管線被精準鎖定的可能性偏低。倘若油價與汽油價格大幅上揚，恐反過來衝擊川普總統的支持度並對其中期選舉前景造成壓力。

第三種情境為伊朗主動攻擊區域內油氣設施，景順估計此發生機率約為 20%。目前伊朗已進行部分象徵性反擊，但尚未直接鎖定能源基礎設施；然而若局勢升級，沙烏地阿拉伯等產油國的設施恐成為潛在目標。目前主要的未知數在於任何攻擊的規模與受損設施的復原速度。就目前跡象來看，伊朗似乎仍以美軍基地作為主要報復對象，而非油氣設施或運輸路線。

第四種情境則是伊朗或代理武裝部隊在相當長一段期間內大幅干擾荷莫茲海峽航運，導致全球石油供給下滑。景順預估此情境的主觀機率約為 30%，也是四項情境中最令人憂心的一種。值得注意的是，伊朗及代理勢力無須完全封鎖海峽，只要將通行風險推升至足以提高船舶航行成本，尤其是保險費用，便能造成實質衝擊。已有船舶戰爭保險業者表示，未來數天在該區航行的保費可能調升最高 50%。景順認為，若此情境成真，破壞力將最為顯著，全球石油與液化天然氣的供給都將面臨明顯壓力。

Benjamin Jones指出，事件初期的市場反應很可能呈現「風險趨避」（risk-off）格局，主要影響如下：

●股市

股票市場預期在事件爆發後將首先面臨下挫壓力，後續走勢則取決於地緣政治的發展態勢。整體而言，衝擊多半將透過油價上升的途徑體現，也意味著能源生產者的表現有望優於能源消費者。

在產業層面，循環性與消費相關類股可能成為壓力最大的族群。相對地，國防、主要能源企業以及金礦商則可能因地緣政治不確定性升高而受惠。

就市場特性而言，歐洲因產業能源強度較高且高度依賴進口碳氫化合物，對能源價格波動的敏感度大於美國，日本也面臨類似結構性挑戰。對許多依賴海外能源的新興市場而言，此次衝擊可能帶來下行壓力，但能源出口國則可能表現較佳。此外，許多亞洲經濟體仰賴自中東的能源進口，若緊張局勢升溫，可能對區域資產造成壓力。

●債市

債市方面，在通膨疑慮升溫的背景下，短天期殖利率可能面臨上行壓力。不過，若市場對經濟成長的擔憂同步加劇，實質殖利率有機會被壓低，進而部分抵消衝擊。儘管部分政府債因「避險買盤」可能受惠，但整體而言，通膨風險仍將成為主導力量。

在區域差異上，由於美國能源自主性較高，預期美國公債的波動度可能小於歐洲及日本政府債。另隨著經濟前景的不確定性升高，非投資等級債券的利差預料將進一步擴大。

●美元

歷史經驗顯示，市場在風險趨避初期通常會推升美元，此次也可能出現相同走勢，尤其美國已從淨能源進口國轉為出口國，若能源價格上漲，美國經濟相對具備一定受益空間。此外，由於美國的能源自主性較高，美國資產相對較具防護力。

不過，美元的避險地位近年已受到質疑。以 2025 年美軍突襲伊朗核設施的「午夜重鎚行動」（Operation Midnight Hammer）為例，美元在事件發生後僅小幅走升，隨後數日走勢甚至偏弱。景順認為，這次可能再度出現類似情況。

在其他貨幣方面，能源出口國貨幣預期將相對強勢，包括加幣、墨西哥披索、挪威克朗，以及部分中東貨幣；但鄰近衝突區的中東貨幣漲幅可能受到抑制。

●能源

石油與天然氣價格在目前局勢下存在上述的四種可能情境，但初期反應大致可預期為進一步上行，以反映風險溢價的增加。景順認為，最可能發生的情境為第一種，即伊朗軍事能力受挫，但主要石油設施未受波及，荷姆茲海峽的航運維持暢通。若此情境成真，中期能源價格將呈現溫和上行。

●貴金屬

隨著市場消化新一波的地緣政治不確定性，黃金與白銀價格預期將上漲。即使荷莫茲海峽維持通行，貴金屬預期仍將受惠於更高的不確定性。