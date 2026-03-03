快訊

台股震盪逾800點！基本面仍有「保命符」回檔反成黃金買點？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股下跌示意圖。圖／AI生成 劉孝容
台股下跌示意圖。圖／AI生成 劉孝容

台股3日開高走低，盤中由紅翻黑，截至上午11點50分，報34,527點、跌567點、跌幅1.6%，盤中最高35,264點、最低34,377點，高低點落差達887點，35,000點大關暫時失守。儘管短線心理衝擊難免，但非影響台灣半導體的底層競爭力，中長期仍以基本面為依歸，實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，美伊衝突升溫，短線將牽動投資情緒，中長期回歸基本面檢視由於台股漲幅較大，在不確定性上升下，投資情緒難免受到影響，短線震盪修正機率加大，但局勢瞬息萬變，且美國軍事具有相對優勢，在衝突有限情況下，投資人短線無須過度恐慌。

投資建議上，施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，布局上持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等為成長型股為主要布局，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

另外，財報題材發酵，推高市場並持續吸引市場目光。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年2月20日至2月25日止近一周，全球主要股票區域基金全數淨流入，全球新興市場股票基金以淨流入88.42億美元居冠、亞洲不含日本基金則以淨流入38.58億美元位居第二、已開發歐洲股票基金則以淨流入31.65億美元位居第三。

接下來，可先關注伊朗當地政權與國際情勢變化，依不同情境，如軍事介入但未導致政權更替、政權更替或是區域戰爭升級等，作為油價可能發展的參考依據。以軍事介入但未導致政權更替的情境為例，推估屆時油價可能進一步上升至每桶75美元，隨後迅速回落至緊張前的60美元水準。

天然氣價格大致不受影響。市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；對其他主要央行影響則有限。

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

中東戰火升溫，台股3日開盤雖小漲11.13點、報35,106.22點，且盤初由台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，大盤一度漲169.5點至35264.59點；但美股期指翻黑，隨後台股也風雲變色，旺宏（2337）、華邦電（2344）領記憶體族群帶頭下殺，台積電（2330）、台達電（2308）也翻黑跌破5日線，大盤一度急殺647.8點、下探至34447.29點，同步失守35,000關與5日線，盤面倚靠低軌衛星族群撐場。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

美股昨晚走勢分歧，道瓊工業指數小跌，其餘三大指數收盤小漲，但台積電ADR下跌1.45%帶來壓力，台股3日早盤賣壓再度湧現。早盤加權指數跌逾300點、約在34,500點附近、跌幅逾1%。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

