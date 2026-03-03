台股震盪逾800點！基本面仍有「保命符」回檔反成黃金買點？

台股3日開高走低，盤中由紅翻黑，截至上午11點50分，報34,527點、跌567點、跌幅1.6%，盤中最高35,264點、最低34,377點，高低點落差達887點，35,000點大關暫時失守。儘管短線心理衝擊難免，但非影響台灣半導體的底層競爭力，中長期仍以基本面為依歸，實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，美伊衝突升溫，短線將牽動投資情緒，中長期回歸基本面檢視由於台股漲幅較大，在不確定性上升下，投資情緒難免受到影響，短線震盪修正機率加大，但局勢瞬息萬變，且美國軍事具有相對優勢，在衝突有限情況下，投資人短線無須過度恐慌。

投資建議上，施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，布局上持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等為成長型股為主要布局，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

另外，財報題材發酵，推高市場並持續吸引市場目光。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年2月20日至2月25日止近一周，全球主要股票區域基金全數淨流入，全球新興市場股票基金以淨流入88.42億美元居冠、亞洲不含日本基金則以淨流入38.58億美元位居第二、已開發歐洲股票基金則以淨流入31.65億美元位居第三。

接下來，可先關注伊朗當地政權與國際情勢變化，依不同情境，如軍事介入但未導致政權更替、政權更替或是區域戰爭升級等，作為油價可能發展的參考依據。以軍事介入但未導致政權更替的情境為例，推估屆時油價可能進一步上升至每桶75美元，隨後迅速回落至緊張前的60美元水準。

天然氣價格大致不受影響。市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；對其他主要央行影響則有限。