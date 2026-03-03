美伊戰事影響 台股開高殺低 法人：修正壓力未解 中長線AI敘事不變

美股四大指數周一漲多跌少，僅道瓊工業指數（00668）小跌0.1%。不過美伊戰事仍影響市場信心，也讓台股3日出現開高走低，盤中最高上漲169點至35,264點，最低下跌717點至34,377點，台積電（2330）盤中最低下跌35元至1,940元。

永豐期貨指出，昨日台股受美股走弱與中東戰事升溫影響，早盤一度重挫逾800點，但隨後低接買盤進場，跌幅明顯收斂，呈現恐慌宣洩後的技術性回穩走勢，這種節奏與去年國慶假期後的劇本相似，川普傾向讓事件性利空集中在週末發酵、周一情緒釋放，後續看法也跟國慶連假相同，現在修正不夠就會積累壓力到接下來的交易日。

永豐期貨分析，目前台股指數與短期均線乖離仍大，只要反彈無法在一周內有效站穩五日線，修正壓力恐將延伸至月線甚至跌破，屆時籌碼鬆動將放大波動；戰爭對市場的衝擊多半屬短期情緒干擾，中長線仍回歸基本面，而台灣在AI硬體供應鏈的優勢未變，產業趨勢仍向上，但估值提前反映利多後，本就需要時間與空間修正，因此現階段看法偏向短線震盪整理、反彈非轉強，等待技術面降溫後再談下一波攻勢。