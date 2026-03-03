快訊

美伊戰事影響 台股開高殺低 法人：修正壓力未解 中長線AI敘事不變

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美股四大指數周一漲多跌少，僅道瓊工業指數（00668）小跌0.1%。不過美伊戰事仍影響市場信心，也讓台股3日出現開高走低，盤中最高上漲169點至35,264點，最低下跌717點至34,377點，台積電（2330）盤中最低下跌35元至1,940元。

永豐期貨指出，昨日台股受美股走弱與中東戰事升溫影響，早盤一度重挫逾800點，但隨後低接買盤進場，跌幅明顯收斂，呈現恐慌宣洩後的技術性回穩走勢，這種節奏與去年國慶假期後的劇本相似，川普傾向讓事件性利空集中在週末發酵、周一情緒釋放，後續看法也跟國慶連假相同，現在修正不夠就會積累壓力到接下來的交易日。

永豐期貨分析，目前台股指數與短期均線乖離仍大，只要反彈無法在一周內有效站穩五日線，修正壓力恐將延伸至月線甚至跌破，屆時籌碼鬆動將放大波動；戰爭對市場的衝擊多半屬短期情緒干擾，中長線仍回歸基本面，而台灣在AI硬體供應鏈的優勢未變，產業趨勢仍向上，但估值提前反映利多後，本就需要時間與空間修正，因此現階段看法偏向短線震盪整理、反彈非轉強，等待技術面降溫後再談下一波攻勢。

相關新聞

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

中東戰火升溫，台股3日開盤雖小漲11.13點、報35,106.22點，且盤初由台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，大盤一度漲169.5點至35264.59點；但美股期指翻黑，隨後台股也風雲變色，旺宏（2337）、華邦電（2344）領記憶體族群帶頭下殺，台積電（2330）、台達電（2308）也翻黑跌破5日線，大盤一度急殺647.8點、下探至34447.29點，同步失守35,000關與5日線，盤面倚靠低軌衛星族群撐場。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

美股昨晚走勢分歧，道瓊工業指數小跌，其餘三大指數收盤小漲，但台積電ADR下跌1.45%帶來壓力，台股3日早盤賣壓再度湧現。早盤加權指數跌逾300點、約在34,500點附近、跌幅逾1%。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

