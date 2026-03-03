台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

中東戰火升溫，台股3日以35,106.22點開出，上漲11.13點，指數開小紅後，在台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等股連袂拉抬，台積電（2330）也翻紅之下，大盤指數一度衝達35,264.59點，上漲169.5點。

但開盤約半小時卻出現急殺，隨著美股期指翻黑，台股更是接近跳水式的急殺，旺宏（2337）、華邦電（2344）遭摜殺到跌停，記憶體族群跌勢沈重，台積電、台達電（2308）也再度下跌翻黑，一度跌破5日線，指數一度下探至34,377.1點，重挫717.99點，同步失守35,000關卡與5日線；盤面各類股中，油電燃氣、航運類股守住高檔，網通股表現抗跌，主要是由低軌衛星族群支撐場。

證券分析師張陳浩表示，台股2日開低走低， 跌勢收斂，守住35,000點，美股周一僅道瓊工業指數收黑， 其餘則是收紅，表現最強的是輝達，然而主要是在財報的利多出盡之後，回到基本面的表現，台股3日影響盤中出現急殺， 則主要是受地緣風不確定因素所造成。

張陳浩強調，台股下跌反而是布局的買點，看好網通股的低軌衛星族群，包括明泰（3380）、兆赫（2485）、百一（6152）、啟碁（6285）等值得留意；另外，看好的族群還有CPO、PA、設備股、鈣鈦礦相關的能源股等。