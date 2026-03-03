快訊

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中東戰火延續，全球金融市場受到衝擊。圖為伊朗一處爆炸後塵土飛揚。（路透）
中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

法人分析，展望三月，台股擁有MWC（世界行動通訊大會）、輝達GTC、台北國際工具機題材挹注。其中，MWC聚焦AI與衛星通訊領域，和塑化產業因中東六國乙烯年產能，占全球產能比重14%，預期短線供給減少，產品報價有望延續漲勢，亦有利多。

技術面觀察，法人分析，週一加權指數回測五日均線，日K棒拉出長下影線。本週起，十日均線的扣抵值將向上扣高，可望提供大盤下檔支撐。

法人也表示，因中東戰局升溫，散裝航運、貨櫃類股漲多跌少，投資人可短線價差交易。

中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

中東戰火升溫，台股3日開盤雖小漲11.13點、報35,106.22點，且盤初由台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，大盤一度漲169.5點至35264.59點；但美股期指翻黑，隨後台股也風雲變色，旺宏（2337）、華邦電（2344）領記憶體族群帶頭下殺，台積電（2330）、台達電（2308）也翻黑跌破5日線，大盤一度急殺647.8點、下探至34447.29點，同步失守35,000關與5日線，盤面倚靠低軌衛星族群撐場。

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

台股3日早盤突然急殺，大盤指數失守35,000點，一度下滑至34,377.1點，重挫717.99點，證券分析師表示，主要是因為地緣風險的不確定因素造成，但強調，下跌反而是新的切入點， 是可以進場布局的買點。

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

美股昨晚走勢分歧，道瓊工業指數小跌，其餘三大指數收盤小漲，但台積電ADR下跌1.45%帶來壓力，台股3日早盤賣壓再度湧現。早盤加權指數跌逾300點、約在34,500點附近、跌幅逾1%。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

