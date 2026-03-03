中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

中東戰事對股市影響詭譎，台股3日開低後上演反彈行情，高點一度來到35257點，但之後大盤下跌，最多跌逾700點，目前跌幅收斂至500點左右，台積電目前股價為每股1950元，今天盤中最低跌倒1940元，今日大盤如何作收，台積電之後的股價表現將是關鍵。

法人分析，展望三月，台股擁有MWC（世界行動通訊大會）、輝達GTC、台北國際工具機題材挹注。其中，MWC聚焦AI與衛星通訊領域，和塑化產業因中東六國乙烯年產能，占全球產能比重14%，預期短線供給減少，產品報價有望延續漲勢，亦有利多。

技術面觀察，法人分析，週一加權指數回測五日均線，日K棒拉出長下影線。本週起，十日均線的扣抵值將向上扣高，可望提供大盤下檔支撐。

法人也表示，因中東戰局升溫，散裝航運、貨櫃類股漲多跌少，投資人可短線價差交易。