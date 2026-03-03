避險資金支撐美元＆台股震盪 新台幣匯價失守31.5元

美元受到避險資金流入的支撐，今早美元指數站上98.52；新台幣匯價開貶，以31.46元開盤，隨著台股盤中開高震盪再下殺逾600點，新台幣匯價在開盤後貶幅擴，2小時內貶值逾1角，最低匯價為31.558，貶值1.27角。

美國總統川普周一表示，對伊朗的軍事行動可能持續「四到五周」，但強調美國「有能力維持更久」。

匯銀分析，儘管川普援引 IEEPA 課徵關稅被判違憲，但美元作為全球儲備貨幣的地位在戰爭期間得到了進一步鞏固。隨美軍在中東集結，全球資金流出中東金融市場（如阿聯酋關閉股市）並回流美國資本市場。儘管美債殖利率下滑，但美國相對於歐洲、英國的利差優勢在大而美法案帶來的財政支撐下依然存在。