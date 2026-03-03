快訊

中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影

中東戰火升溫，台股3日開盤雖小漲11.13點、報35,106.22點，且盤初由台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，大盤一度漲169.5點至35264.59點；但美股期指翻黑，隨後台股也風雲變色，旺宏（2337）、華邦電（2344）領記憶體族群帶頭下殺，台積電（2330）、台達電（2308）也翻黑跌破5日線，大盤一度急殺647.8點、下探至34447.29點，同步失守35,000關與5日線，盤面倚靠低軌衛星族群撐場。

盤面類股僅剩油電燃氣與航運類股守住高檔，塑膠、電機、光電、電子零組件等類指跌幅皆超過3%以上。

美股昨晚走勢分歧，道瓊工業指數小跌，其餘三大指數收盤小漲，但台積電ADR下跌1.45%帶來壓力，台股3日早盤賣壓再度湧現。早盤加權指數跌逾300點、約在34,500點附近、跌幅逾1%。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

再測5日線不破！台塑化帶隊台股開高漲約百點 低軌衛星高空不墜

中東戰火升溫，市場卻出現低接買盤，昨夜美股由輝達、微軟等科技巨頭領漲，四大指數自盤中低點反彈，終場僅道指收黑，但台積電（2330）ADR仍跌1.46%。台股3日開盤小漲11.13點，指數來到35,106.22點，隨後一度翻黑回測5日線，所幸台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，台積電同步力返平盤、鴻海（2317）翻紅，指數再度翻紅上漲約百點，持續站穩5日線與3萬5千關之上。

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

