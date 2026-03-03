中東戰火炸盤！台股風雲變色一度急殺647點跌破3萬5、記憶體帶頭跳水

中東戰火升溫，台股3日開盤雖小漲11.13點、報35,106.22點，且盤初由台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，大盤一度漲169.5點至35264.59點；但美股期指翻黑，隨後台股也風雲變色，旺宏（2337）、華邦電（2344）領記憶體族群帶頭下殺，台積電（2330）、台達電（2308）也翻黑跌破5日線，大盤一度急殺647.8點、下探至34447.29點，同步失守35,000關與5日線，盤面倚靠低軌衛星族群撐場。

2026-03-03 10:17