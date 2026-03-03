聽新聞
早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫
美股昨晚走勢分歧，道瓊工業指數小跌，其餘三大指數收盤小漲，但台積電ADR下跌1.45%帶來壓力，台股3日早盤賣壓再度湧現。早盤加權指數跌逾300點、約在34,500點附近、跌幅逾1%。
權值股方面，台積電（2330）早盤呈現小跌整理，股價暫報1,960元、下跌15元，跌幅約0.76%，在權值股偏弱下，大盤反彈力道受限。
賣壓焦點則集中在記憶體族群，盤面出現明顯獲利了結與調節力道。南亞科（2408）報260元，跌幅8.77%。華邦電（2344）報113元，跌幅9.24%。旺宏（2337）更一度觸及跌停，暫報105元、跌幅9.48%。力積電（6770）亦同步走弱，股價報67.7元、跌幅約9.49%。
整體來看，儘管美股主要指數收盤仍有撐、但台積電ADR走弱使權值股氣氛偏保守，加上記憶體族群賣壓擴散，拖累台股早盤震盪下挫。後續觀察重點仍在台積電走勢是否回穩，以及記憶體族群跌勢能否收斂，將牽動大盤跌幅是否進一步擴大或出現技術性反彈。
