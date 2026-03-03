再測5日線不破！台塑化帶隊台股開高漲約百點 低軌衛星高空不墜

中東戰火升溫，市場卻出現低接買盤，昨夜美股由輝達、微軟等科技巨頭領漲，四大指數自盤中低點反彈，終場僅道指收黑，但台積電（2330）ADR仍跌1.46%。台股3日開盤小漲11.13點，指數來到35,106.22點，隨後一度翻黑回測5日線，所幸台塑化（6505）、緯穎（6669）、南亞（1303）、奇鋐（3017）、華通（2313）等權值要角連袂拉抬，台積電同步力返平盤、鴻海（2317）翻紅，指數再度翻紅上漲約百點，持續站穩5日線與3萬5千關之上。

五大權值股表現上，台積電開低5元、報1,970元；台達電（2308）開低15元、報1,410元；鴻海開平在239元；聯發科（2454）開平報1,900元；日月光投控（3711）開低4.5元、報366元後翻紅。

盤面資金明持續進駐低軌衛星族群，玻陶、塑化、油電燃氣、航運等類股漲幅居前，記憶體概念股多頭增溫。群創（3481）、台玻（1802）、凱基台灣TOP50（009816）人氣相對旺盛。

台股3日下跌319.4點、跌幅0.9%，收35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元，技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡。三大法人合計賣超432.14億元，其中外資賣超389.89億元、自營商賣超125.47億元，僅投信買超83.22億元。

法人指出，台股2日五日線失而復得，多頭架構未被破壞，惟日技術指標修正風險升溫。而本周有MWC展、蘋果春季新品發表會，下半個月尚有NVIDIA GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，預估指數高檔震盪整理。