中東局勢動盪 投顧：外資空單逾4萬口台股高檔震盪

中央社／ 記者吳家豪台北3日電

美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，華爾街股市收盤漲跌互見，那斯達克指數上揚80.65點，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.46%。投顧指出，台股技術面維持強勢，但外資期貨空單超過4萬口，恐壓抑指數表現，預估將高檔震盪整理，短期以34500點為關鍵支撐。

美股道瓊工業指數2日終場下跌73.14點或0.15%，收48904.78點；標準普爾500指數微漲2.74點或0.04%，收6881.62點；那斯達克指數上揚80.65點或0.36%，收22748.86點；費城半導體指數揚升38.99點或0.48%，收8137.36點。

中東局勢緊張，台股2日盤中一度重挫809點，美伊戰爭題材帶動部分航運股走揚，加權指數終場收在35095.09點，下跌319.4點，跌幅0.9%，成交金額新台幣9668.47億元。三大法人合計賣超428.69億元，其中自營商賣超125.47億元，投信買超86.66億元，外資及陸資賣超389.88億元。

權值股台積電2日股價跳空開低達1940元，隨著買盤湧入，一度回到平盤1995元，終場下跌20元，收在1975元；不過台積電鉅額交易最高價逆勢攀高至2190元，創下歷史新高，引發市場關注。

產業訊息部分，砷化鎵大廠穩懋近期因搭上光通訊、低軌衛星等熱門題材，股價大漲，2日公告自結1月歸屬母公司淨利新台幣1.64億元，相較去年同期虧損約4000萬元轉虧為盈，單月每股賺0.39元。

代工廠仁寶整體營運重心正加速向非PC領域傾斜，今年資本支出將達新台幣180億元，相較去年82億元大幅增加近百億元，主要用於伺服器擴產，預估今年伺服器營收占比將突破1成。

強固型工業電腦廠神基看好軍工應用、無人機與數位士兵相關商機，預估今年營收將成長5%至10%。神基在中東出貨占比低於1成，目前評估3月出貨不受影響，將持續關注中東局勢。

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

