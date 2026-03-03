中東局勢動盪 投顧：外資空單逾4萬口台股高檔震盪

美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，華爾街股市收盤漲跌互見，那斯達克指數上揚80.65點，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.46%。投顧指出，台股技術面維持強勢，但外資期貨空單超過4萬口，恐壓抑指數表現，預估將高檔震盪整理，短期以34500點為關鍵支撐。

美股道瓊工業指數2日終場下跌73.14點或0.15%，收48904.78點；標準普爾500指數微漲2.74點或0.04%，收6881.62點；那斯達克指數上揚80.65點或0.36%，收22748.86點；費城半導體指數揚升38.99點或0.48%，收8137.36點。

中東局勢緊張，台股2日盤中一度重挫809點，美伊戰爭題材帶動部分航運股走揚，加權指數終場收在35095.09點，下跌319.4點，跌幅0.9%，成交金額新台幣9668.47億元。三大法人合計賣超428.69億元，其中自營商賣超125.47億元，投信買超86.66億元，外資及陸資賣超389.88億元。

權值股台積電2日股價跳空開低達1940元，隨著買盤湧入，一度回到平盤1995元，終場下跌20元，收在1975元；不過台積電鉅額交易最高價逆勢攀高至2190元，創下歷史新高，引發市場關注。

產業訊息部分，砷化鎵大廠穩懋近期因搭上光通訊、低軌衛星等熱門題材，股價大漲，2日公告自結1月歸屬母公司淨利新台幣1.64億元，相較去年同期虧損約4000萬元轉虧為盈，單月每股賺0.39元。

代工廠仁寶整體營運重心正加速向非PC領域傾斜，今年資本支出將達新台幣180億元，相較去年82億元大幅增加近百億元，主要用於伺服器擴產，預估今年伺服器營收占比將突破1成。

強固型工業電腦廠神基看好軍工應用、無人機與數位士兵相關商機，預估今年營收將成長5%至10%。神基在中東出貨占比低於1成，目前評估3月出貨不受影響，將持續關注中東局勢。