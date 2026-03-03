聽新聞
0:00 / 0:00
台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價
台股連假期間，台積電（2330）ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。
據臺灣證券交易所統計，台積電鉅額交易昨日爆出七張配對交易價格高達2,190元，再度改寫歷史新高天花板；整體來看，台積電昨共有15筆配對成交，合計共1,937張，總成交金額約38.17億元，加權平均價格為1,970.95元、略低於收盤價的1,975元。
法人動態上，受到美伊戰爭開打等變數影響，外資連續三日減碼台積電，昨日再賣385.26億元，為今年以來第二大單日賣超金額，累計賣超831.82億元。投信則持續看好台積電與指數，連續16日加碼台積電，累計買超364.78億元；自營商同步連六買台積電，累計買超136.4億元。本土法人「國家隊」昨日均大力買超台積電，雙雙排在買超第一名，與外資大力提款呈現「土洋對作」態勢。
另觀察台積電ADR昨在美股開盤前時段一度續跌2％，至美股開盤則跌幅收斂至約0.6%，台指期夜盤跌幅也震盪縮小，有望重返35K大關，台積電期貨夜盤則下跌20元至1,965元，不過遠期期貨價格有所回升至1,990元，暗示短暫利空消化後，市場仍看好台積電後市表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。