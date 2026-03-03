快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台積電盤後驚見新天價。美聯社
台積電盤後驚見新天價。美聯社

台股連假期間，台積電（2330）ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

據臺灣證券交易所統計，台積電鉅額交易昨日爆出七張配對交易價格高達2,190元，再度改寫歷史新高天花板；整體來看，台積電昨共有15筆配對成交，合計共1,937張，總成交金額約38.17億元，加權平均價格為1,970.95元、略低於收盤價的1,975元。

法人動態上，受到美伊戰爭開打等變數影響，外資連續三日減碼台積電，昨日再賣385.26億元，為今年以來第二大單日賣超金額，累計賣超831.82億元。投信則持續看好台積電與指數，連續16日加碼台積電，累計買超364.78億元；自營商同步連六買台積電，累計買超136.4億元。本土法人「國家隊」昨日均大力買超台積電，雙雙排在買超第一名，與外資大力提款呈現「土洋對作」態勢。

另觀察台積電ADR昨在美股開盤前時段一度續跌2％，至美股開盤則跌幅收斂至約0.6%，台指期夜盤跌幅也震盪縮小，有望重返35K大關，台積電期貨夜盤則下跌20元至1,965元，不過遠期期貨價格有所回升至1,990元，暗示短暫利空消化後，市場仍看好台積電後市表現。

外資 台股 國家隊

延伸閱讀

台積電盤後鉅額交易刷新高、指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

相關新聞

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。