台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電（2330）信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台積電昨日盤中零股交易今年以來首度突破百億至116.9億元，加計盤後零股交易，總成交金額更推升至121.3億元，躍居台積電零股史上第四高金額，緊追2024年8月5日創下的128.93億元、2025年11月21日的126.19億元、2024年7月19日的124.13億元。

昨日台積電股價雖受外資賣壓影響，收盤下跌20元跌幅1％，收在1,975元。然而，從零股成交股數達610萬股來看，顯示大量散戶資金選擇此時進場分批布局。

台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等分析，這種「螞蟻搬象」的買盤力量，成為台股加權指數重要的支撐動能，帶動大盤昨日留下長下影線，並成功守住5日線收腳，市場呈現「易漲難跌」的格局。

觀察昨日零股交易量前十大標的，可發現投資人除青睞權王，對市值型ETF與高股息標的也展現高度興趣。成交量排名來看，首位是元大台灣50（0050），零股成交股數達2,090萬股，即便股價微跌0.99％收在80.35元，依然是小資族配置權值股首選；緊隨其後是凱基台灣TOP50，成交量達676萬股。

在零股熱門榜中，面板股群創（3481）表現最為亮眼，不僅零股成交量超過440萬股位居第四，股價更是逆勢大漲6.53％、收在28.55元，為零股前十大熱門標的中，唯一收紅標的。

相較之下，受國際地緣政治、美股修正影響，國泰費城半導體（00830）表現較為疲軟，單日重挫4.27％；電子代工龍頭鴻海（2317）則收在239元、跌幅1.65％，位居零股交易量第十名，均吸引散戶趁勢搶進。

法人分析，從台積電成交金額破百億的盛況可以看出，零股交易不僅是小資族最愛布局的策略之一，規模之大甚至會影響大盤走勢。