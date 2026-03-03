快訊

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。（美聯社） 美國聯合通訊社
儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電（2330）信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台積電昨日盤中零股交易今年以來首度突破百億至116.9億元，加計盤後零股交易，總成交金額更推升至121.3億元，躍居台積電零股史上第四高金額，緊追2024年8月5日創下的128.93億元、2025年11月21日的126.19億元、2024年7月19日的124.13億元。

昨日台積電股價雖受外資賣壓影響，收盤下跌20元跌幅1％，收在1,975元。然而，從零股成交股數達610萬股來看，顯示大量散戶資金選擇此時進場分批布局。

台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等分析，這種「螞蟻搬象」的買盤力量，成為台股加權指數重要的支撐動能，帶動大盤昨日留下長下影線，並成功守住5日線收腳，市場呈現「易漲難跌」的格局。

觀察昨日零股交易量前十大標的，可發現投資人除青睞權王，對市值型ETF與高股息標的也展現高度興趣。成交量排名來看，首位是元大台灣50（0050），零股成交股數達2,090萬股，即便股價微跌0.99％收在80.35元，依然是小資族配置權值股首選；緊隨其後是凱基台灣TOP50，成交量達676萬股。

在零股熱門榜中，面板股群創（3481）表現最為亮眼，不僅零股成交量超過440萬股位居第四，股價更是逆勢大漲6.53％、收在28.55元，為零股前十大熱門標的中，唯一收紅標的。

相較之下，受國際地緣政治、美股修正影響，國泰費城半導體（00830）表現較為疲軟，單日重挫4.27％；電子代工龍頭鴻海（2317）則收在239元、跌幅1.65％，位居零股交易量第十名，均吸引散戶趁勢搶進。

法人分析，從台積電成交金額破百億的盛況可以看出，零股交易不僅是小資族最愛布局的策略之一，規模之大甚至會影響大盤走勢。

散戶投資人 黃文清 零股

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

