台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數2日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀。記者許正宏／攝影
美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數2日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀。記者許正宏／攝影

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

突如其來的戰爭黑天鵝衝擊市場信心，三大法人昨賣超432.1億元，以外資賣超389.8億元手筆最大，連二賣，累計賣超495.5億元，並在期貨淨空單增加5,106口至41,274口，顯示外資保守心態；自營商亦賣超125.4億元，連三賣，累計賣超181.7億元；惟投信轉買超83.2億元。而八大公股行庫旗下券商亦買超99.3億元，連二買，累計買超107.1億元。五大壽險也趁機進場撿貨，買超200.6億元。

在外資等資金賣壓下，大盤昨日開盤摜破5日線、最重跌809點下探34,605點，台積電（2330）早盤股價下殺55元至1,940元，但旋即往上急拉至平盤，終場則跌20元收1,975元，連帶加權指數終場收35,095點，守住短中長期均線，成交量1.01兆元，連三日突破兆元。

盤面以矽光子、太陽能、低軌衛星、航運等表現較佳。千金股維持37檔。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清的看法，美伊戰事恐怕不會像之前美國突擊委內瑞拉短時間結束。從台指期夜盤一度大跌近400點、美股開盤下跌可以看出來，市場仍在觀望地緣政治風險。

面對台股震盪期，黃詣庭建議，逢回可低接半導體、低軌衛星、矽光子、記憶體等族群。因MWC展、輝達GTC大會登場，台灣相關供應鏈涵蓋上游IC設計晶圓代工、高階封測，到AI伺服器零組件、組裝，相對能受惠。

黃文清則表示，美伊戰爭造成市場不安情緒仍在，要看美伊戰事發展及談判進度，市場資金不會馬上進場。短線仍以軍工、原物料、航運等較有表現；中長線投資人則可待美伊和談後，再布局AI、低軌衛星、矽光子等族群。

