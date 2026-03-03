快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

聯合報／ 記者朱漢崙王奐敏藍鈞達／台北報導

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

台股昨天開盤大跌八○九點至三萬四六○五點，但隨後呈現Ｖ型反彈，盤中收斂至下跌百餘點，但收盤前跌勢再度擴大，終場收在三萬五○九五點。法人表示，預期中東戰事範圍不會擴大，但也不像之前美國突擊委內瑞拉那麼容易在短時間結束，市場不安情緒仍在，預期台股近期在三萬四千點至三萬六千點間震盪機率高。

中東情勢緊張使國際資金轉向美元資產，新台幣也難以獨強。匯銀主管表示，若地緣政治風險未明顯降溫，美元需求短期內仍具支撐，新台幣不排除貶到卅一點五元。

戰事也讓國際金價直線飆升，國際金價每盎司昨天傍晚飆破五四○○美元，創下近四周以來新高。

美國 國家隊 新台幣匯率

延伸閱讀

美伊開戰股匯雙挫 新台幣盤中重貶逾2角…收31.431元

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

台股今日下跌319.4點守住35000大關 航空股大跌

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

相關新聞

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

中東戰火將終結股市多頭？法人：可觀察三重點 尋找逢低進場時點

美伊衝突再度升溫，市場關注伊朗是否長時間封鎖荷姆茲海峽，以及油價飆升是否衝擊全球股市多頭格局。「鉅亨買基金」認為，儘管地緣政治風險升高，但此波衝突較可能屬於短期事件性干擾，而非扭轉中期景氣與企業獲利趨勢的核心變數。只要局勢未演變為跨區域、長時間的全面失控，投資人可趁情緒面的市場修正，善用震盪機會，分批逢低布局。

中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

獨／美伊戰爭免驚 劉宗聖：台股有三大結構轉變 強化防震係數

美伊戰爭使美股上周連二跌，台股今日一開盤亦大跌逾800點，雖然尾盤跌勢收斂至319點，守住35000關卡，但未來該何去何從仍是投資人心中共同的疑問。元大投信董事長劉宗聖在接受本報專訪時，剖析台股當前有市場面、產品面，乃至於投資人類型等三大結構性的轉變，可大為降低過去的多殺多、追高殺低的風險，可說是當前台股在國際政經情勢、地緣政治的驚濤駭浪中，最有防禦性的「抗震係數」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。