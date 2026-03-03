聽新聞
0:00 / 0:00
股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡
受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。
台股昨天開盤大跌八○九點至三萬四六○五點，但隨後呈現Ｖ型反彈，盤中收斂至下跌百餘點，但收盤前跌勢再度擴大，終場收在三萬五○九五點。法人表示，預期中東戰事範圍不會擴大，但也不像之前美國突擊委內瑞拉那麼容易在短時間結束，市場不安情緒仍在，預期台股近期在三萬四千點至三萬六千點間震盪機率高。
中東情勢緊張使國際資金轉向美元資產，新台幣也難以獨強。匯銀主管表示，若地緣政治風險未明顯降溫，美元需求短期內仍具支撐，新台幣不排除貶到卅一點五元。
戰事也讓國際金價直線飆升，國際金價每盎司昨天傍晚飆破五四○○美元，創下近四周以來新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。