中東戰火將終結股市多頭？法人：可觀察三重點 尋找逢低進場時點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
圖為台股示意圖。圖／本報資料照片 杜建重
圖為台股示意圖。圖／本報資料照片 杜建重

美伊衝突再度升溫，市場關注伊朗是否長時間封鎖荷姆茲海峽，以及油價飆升是否衝擊全球股市多頭格局。「鉅亨買基金」認為，儘管地緣政治風險升高，但此波衝突較可能屬於短期事件性干擾，而非扭轉中期景氣與企業獲利趨勢的核心變數。只要局勢未演變為跨區域、長時間的全面失控，投資人可趁情緒面的市場修正，善用震盪機會，分批逢低布局。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，美伊衝突事件觀察重點將落在三大面向：第一，荷姆茲海峽實際封鎖時間與影響範圍；第二，能源供應是否出現實質中斷，而非僅止於風險溢價推升；第三，美方是否持續加大軍事與政治壓力。市場短期將受油價、美元走勢與避險需求牽動，但真正決定資產價格方向的，仍是衝突是否外溢、是否改變全球供需與金融環境的基本面條件。

針對衝突規模是否擴大，張榮仁認為，全面升高的機率相對有限。儘管中國大陸與俄羅斯發聲譴責，聯合國召開緊急會議，情勢看似緊繃，但伊朗周邊國家多半態度保守，不願明確站隊力挺。

張榮仁指出，在缺乏區域實質軍事支持下，伊朗若要長期單獨對抗美方壓力，難度相當高。這代表衝突雖會放大短線波動，卻未必演變為長期、跨區域的全面失控風險。此波震盪偏向事件性衝擊，對中期經濟與企業獲利趨勢的影響仍待觀察。

整體而言，「鉅亨買基金」強調，只要衝突未升高為長時間全面戰事，市場回檔反而提供布局契機。張榮仁建議投資人避免情緒性追高或殺低，可透過「鉅亨超底王」機制，在市場急跌時自動加碼、分批承接，降低單筆進場風險，在震盪中累積更多單位數，為後續行情回穩預作準備。

相關新聞

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

獨／美伊戰爭免驚 劉宗聖：台股有三大結構轉變 強化防震係數

美伊戰爭使美股上周連二跌，台股今日一開盤亦大跌逾800點，雖然尾盤跌勢收斂至319點，守住35000關卡，但未來該何去何從仍是投資人心中共同的疑問。元大投信董事長劉宗聖在接受本報專訪時，剖析台股當前有市場面、產品面，乃至於投資人類型等三大結構性的轉變，可大為降低過去的多殺多、追高殺低的風險，可說是當前台股在國際政經情勢、地緣政治的驚濤駭浪中，最有防禦性的「抗震係數」。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡，三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉賣超389.89億元，但投信卻是逆勢買超；統計外資賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達10萬1,500張，高居外資賣超冠軍，另外，台積電（2330）及凱基台灣TOP50（009816）也遭外資賣超。

台積電盤後鉅額交易刷新高、指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

台股連假期間台積電ADR修正至10日線，導致2日台股開盤下挫，台積電（2330）收跌20元至1,975元。不過，多頭部隊將任何修正視為下一波買進進攻點，台積電盤後鉅額交易首次出現2,100元以上天價，驚見2,190元的新高「仙人指路」價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

中東戰火將終結股市多頭？法人：可觀察三重點 尋找逢低進場時點

