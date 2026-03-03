就市論勢／晶圓代工、高階封裝 吸睛

快訊

盤勢分析

儘管中東戰爭風險升溫，台股昨（2）日終場加權指數跌319點至35,095點，仍位於所有均線之上，技術面維持多頭架構。不過自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面浮現過熱跡象，包括融資餘額快速攀升、散戶當沖比維持高檔，加以上漲產業集中度偏高，後續面臨技術性修正壓力。

2026年全球財經情勢呈現低速成長與高不確定性並存的格局。地緣政治風險、停戰後的重建商機，以及科技與綠色轉型加速推進，構成當前全球經濟的主要背景。

投資建議

隨著美國與台灣企業陸續公布財報與展望，AI結構性成長趨勢仍為全球股市中長期上行主軸。輝達（NVIDIA）持續受惠全球雲端服務供應商對AI算力的龐大需求，在GB300伺服器供應鏈推動下，加上美股七巨頭與OpenAI等企業陸續上調資本支出並加速發展自有AI晶片（ASIC），算力需求呈現結構性成長，中長期營運動能仍具支撐。台廠供應鏈包括晶圓代工、高階封裝、光通訊、伺服器ODM、散熱與機殼等族群可望持續受惠。

未來觀察重點包括中東戰爭風險、關鍵原物料供應穩定性及國際經濟走勢，皆將影響復甦力道。

展望後市，在全球雲端業者持續擴大資本支出背景下，AI短期內出現全面泡沫化的機率仍低。

融資餘額 晶圓代工 資本支出

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

