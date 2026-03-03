快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

緯穎目標價 喊到6,670元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

緯穎預期2026年營收成長動能偏重在下半年，與野村對亞馬遜雲端運算服務（AWS）在今年上半年轉向Trainium的審慎看法一致。不過緯穎股價今年來表現疲弱，已大致反映相關疑慮。

野村預估緯穎2026年EPS可達350.9元，以19倍本益比來計算，得出6,670元的目標價。緯穎計畫發行上限1,800萬股以充實營運資金，對EPS最高可能稀釋9%。

野村指出，緯穎去年第4季毛利率為7.2%，低於預期，主因AI繪圖處理器（GPU）伺服器占比增加及記憶體價格上漲。

緯穎、廣達齊受外資點讚 早盤逆勢衝

10檔外資升評股 交投熱點

大摩：川湖今年EPS可達140元 維持4,750元目標價

緯穎股利165元 創紀錄

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

