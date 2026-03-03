緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

緯穎預期2026年營收成長動能偏重在下半年，與野村對亞馬遜雲端運算服務（AWS）在今年上半年轉向Trainium的審慎看法一致。不過緯穎股價今年來表現疲弱，已大致反映相關疑慮。

野村預估緯穎2026年EPS可達350.9元，以19倍本益比來計算，得出6,670元的目標價。緯穎計畫發行上限1,800萬股以充實營運資金，對EPS最高可能稀釋9%。

野村指出，緯穎去年第4季毛利率為7.2%，低於預期，主因AI繪圖處理器（GPU）伺服器占比增加及記憶體價格上漲。