台股開戶數挑戰1,400萬

根據臺灣證券交易所公統計，截至2月底，台股總開戶人數已達1,393.99萬人創歷史新高，較1月底1,385.91萬人大幅增加超過8萬人，3月有機會挑戰1,400萬人的里程碑。

法人分析，2026年初開戶數持續穩定增長，主要受益於兩大因素，首先是台股產業鏈在全球市場的關鍵地位，其次各券商積極推動定期定額與低門檻投資方案，降低入場門檻。

觀察各年齡層數據，投資族群呈現明顯的「向下扎根」趨勢。2月0~19歲族群開戶數增至652,118人，較1月淨增約2.4萬人；20~30歲族群也從1,662,086人增長至1,689,786人，月增逾2.7萬人。這兩大年輕族群的占率分別提升至4.6％與12.1％，顯示在金融教育普及與數位下單便利化的推動下，年輕一代參與股市的意願持續攀升。

在性別分布方面，台股市場長期呈現「女力當道」的現象。2月女性開戶人數總計7,181,749人，男性則為6,649,466人。女性投資人不僅在總數上多於男性，2月的月增長人數約4.2萬人，也略高於男性約3.7萬人。