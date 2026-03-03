快訊

台股開戶數挑戰1,400萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

根據臺灣證券交易所公統計，截至2月底，台股總開戶人數已達1,393.99萬人創歷史新高，較1月底1,385.91萬人大幅增加超過8萬人，3月有機會挑戰1,400萬人的里程碑。

法人分析，2026年初開戶數持續穩定增長，主要受益於兩大因素，首先是台股產業鏈在全球市場的關鍵地位，其次各券商積極推動定期定額與低門檻投資方案，降低入場門檻。

觀察各年齡層數據，投資族群呈現明顯的「向下扎根」趨勢。2月0~19歲族群開戶數增至652,118人，較1月淨增約2.4萬人；20~30歲族群也從1,662,086人增長至1,689,786人，月增逾2.7萬人。這兩大年輕族群的占率分別提升至4.6％與12.1％，顯示在金融教育普及與數位下單便利化的推動下，年輕一代參與股市的意願持續攀升。

在性別分布方面，台股市場長期呈現「女力當道」的現象。2月女性開戶人數總計7,181,749人，男性則為6,649,466人。女性投資人不僅在總數上多於男性，2月的月增長人數約4.2萬人，也略高於男性約3.7萬人。

台股 定期定額 族群

相關新聞

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

