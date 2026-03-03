快訊

臺灣璞玉指數 績效亮眼

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，以公司獲利與配息穩定指標，運用市場交易量、值等資料，篩選尚未被發掘潛藏價值的股票組合，成分股廣布31產業，大多數為未達市值1,000億元的中小型股票，據統計，長期投資績效穩定優於市場中小型股的平均績效。

依據長達18年的歷史資料模擬指數編製規則回溯，「臺灣璞玉指數」整體報酬率、波動度及夏普值表現，皆優於表彰上市中小型股的「中小300代表指數」，顯示兼具價值及品質特色之中小型股組合，長期投資績效穩又好。

依據美國市場數據研究，自2025年4月8日市場低點至2025年12月31日，代表美國市場中小型股的 Russell 2000指數累計漲幅達42.4%，代表大型股的Russell 1000指數同期漲幅則為38.5%；另代表微型股的Russell Microcap指數的63.5%漲幅最佳，結果顯示具有潛力的中小型股，在眾多關注大型科技類股環境下，投資績效仍優於大型股。

台股ETF市場資金主要集中於中大型股商品，今年1月底資產規模前30大的台股ETF中，僅兩檔為中小型主題ETF；但觀察美國ETF市場，投資配置廣布各類型股票，中小型股的ETF亦廣受歡迎，參考美國ETF市場投資發展趨勢，台股中小型主題ETF為尚待開展的投資板塊，值得留意。

臺灣指數公司依據「臺灣璞玉指數」編製規則，以歷史資料模擬，回溯自2007年4月至2025年12月累計報酬率達477.89%，年化波動度為16.62%，年化夏普比率為 0.6615，表現均優於同期間「臺灣指數公司中小型代表300指數」的累計報酬率418.86%、年化波動度19.77%、年化夏普比率0.5557。

進一步比較兩者滾動式投資一年報酬率表現，「臺灣璞玉指數」滾動一年的投報勝率為58.06%；特別是在中小300指數呈現負報酬的期間，「臺灣璞玉指數」的勝率更高達97.31%，彰顯優異的下檔保護能力。「臺灣璞玉指數」成分股組合，具投資價值潛力、產業分散，故有較佳的抗跌、防禦能力，顛覆投資中小型股可能暴漲暴跌的刻板印象，為台股ETF多元發展提供新選項。

台股抗震上演V轉秀 國家隊、投信等進場力挺 抵擋外資賣壓

美伊開戰衝擊全球投資市場，台灣加權指數昨（2）日開盤一度大跌809點，但在國家隊、投信等內資進場力挺下，台股上演Ｖ轉秀，終場僅跌319點、跌幅0.9%，在亞股中相對抗震。法人指出，預期美伊戰事仍會牽動市場信心，台股短線在34,000點至36,000點間震盪機率高。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

台積電零股成交額突破百億 凸顯散戶對護國神山信心依舊爆棚

儘管台股因美伊戰爭出現大震盪，散戶投資人對「護國神山」台積電信心依舊爆棚。據統計，台積電昨（2）日零股單日成交金額飆升至121.3億元，為今年以來首度突破百億大關。

台股劍指37,000大關 台積盤後驚見2,190元高價

台股連假期間，台積電ADR修正至10日線，導致昨（2）日股價一度被外資大砍至1,940元，但在內資力挺下，終場跌20元收1,975元。不過，台積電盤後鉅額交易驚見2,190元新高價，為首次出現2,100元以上天價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

