獨／美伊戰爭免驚 劉宗聖：台股有三大結構轉變 強化防震係數

美伊戰爭使美股上周連二跌，台股今日一開盤亦大跌逾800點，雖然尾盤跌勢收斂至319點，守住35000關卡，但未來該何去何從仍是投資人心中共同的疑問。元大投信董事長劉宗聖在接受本報專訪時，剖析台股當前有市場面、產品面，乃至於投資人類型等三大結構性的轉變，可大為降低過去的多殺多、追高殺低的風險，可說是當前台股在國際政經情勢、地緣政治的驚濤駭浪中，最有防禦性的「抗震係數」。

在劉宗聖看來，台股過去容易有追高殺低，或是多殺多，和先前較為潛碟型、小型股、投機炒作者較有介入空間有關，但三大結構上的轉變，使台股市場如今的風貌和以前大為不同，也更能「抗震」。

對於三個重要的股市及資本市場結構型轉變，首先觀察市場結構，劉宗聖分析，現在則是「大者恆大、強者恆強」，例如台積電就是很好的例子，以其收益和市值、市占率的權重來引導整個大盤表現，還有外資持有台股市值已有50兆，這也使台股從過去的潛碟型、交易導向的市場結構，現在已有轉變，進入優質龍頭的好公司能「強者恆強」的時代，也因此一旦有外部政經因素或非系統風險，使優質股票一口氣大跌，但很快就拉回來，就像今天即一開始跌逾800點，但馬上跌幅收斂至200、300點。此外，「強者恆強」的好處，也在於優質股票一有修正，就會有空手或長線買盤馬上進入，台積電的買盤就是例子。

另一個則是產品面結構的改變，劉宗聖觀察，現在市場的產品結構更為完整多樣化，這二年金管會推動亞洲資產管理中心政策，並且推出主動式ETF和多重資產ETF，亦強化了產品的多樣化，並且對於產品結構的抗震性，提供更多的助力。

目前各投信業者，以元大投信的產品線最為齊全、完整，而對於整個市場產品結構的完整性，劉宗聖舉例，例如，黃金與石油價格這二天大漲，投資人亦有期信ETF產品可選擇，若股票有修正壓力，避險資金就有石油、黃金、債券這些ETF可轉進，另外，也有原型及反向的ETF，多空、正反方向都有不同的產品種類可以選擇，亦方便投資人避險。

劉宗聖也認為，金管會陸續推出了主動式ETF和多資產ETF更多樣化的商品，產品結構越完善，可給投資人作更多不同的選擇及配置，因應行情的多空變化來因應，不像過去因為產品種類有限，使投資人經常只能作單邊投資，所以經常導致多殺多、追高殺低的情形，而市場結構的變化，則更能改善過去股票市值不夠大、代表性不夠高，容易有炒作或是資金過度集中等問題。

劉宗聖所觀察到的第三個轉變，就是投資人的結構轉變。劉宗聖觀察，投資人的結構大有不同，尤其定時定額族、零股族的加入，即使股票大跌也不停扣，還買更多，例如定時不定額，不只標的分散，時間也分散。

劉宗聖以數據指出，從5年前迄今，0050的零股已超過百萬人次，定時定額人次亦超過80萬人次，零股交易出來之後，省去很多人為買高價股不得不融資的問題，目前台積電與0050分別是股票與基金零股參與最大標的，投資人用零股參與更發揮風險分散之效。

對於0050在定期定額等投資的最新成果，元大投信總經理陳沛宇盤點相關數字說明，0050的定期定額的人數，在1月底為79.7萬人，金額已超過80億，股東人數為232萬人，另外，若是零股的股東則有90.6萬人，0050對投資人而言，可作到資金標的和時間分散的市值型產品。

對於元大這幾年一直力推定時定額的成果，劉宗聖指出，現在整體市場ETF一個月定時定額投資就超過200萬人，金額超過160億新台幣，很多人定時定額來投資，某種也反映出投資人想「存股」的概念，這些投資人是不論漲跌，都會有紀律的進來；而比較零股和定時定額兩類投資概念，在劉宗聖看來：「零股就是把資金分散，定期定額的投資則是把時間分散！」

上周五，0050在一天就有超過百億的申購，陳沛宇則指出，0050因為市值已超過1.3兆，這對0050而言，甚至連折溢價的波動都不會太大，因為0050已經是深度夠深的「廣積型」ETF，不但不會有像以前的追高殺低的疑慮，投資人更可作到風險更多分散，也不會有過度槓桿的問題。

劉宗聖認為，上述的三種台股的結構型改革，互相交錯作用而強化了台股的抗震性。他分析，ETF與主動式基金使投資人選項更為多樣化，也更能分散標的之外，也更校正過去投資者容易集中在同一時點追高殺低，和標的過度集中在特定類股或族群這些弊病，而定時定額投資，則是投資人不論漲跌，都會有資金進入，甚至下跌時投資人還加碼更多，例如定時不定額的投資，這些都將使行情從高檔反轉時，不致發生投資人彼此踩踏，這一系列的避震及抗震的過程，也將使台股的避震係數更高。

劉宗聖也建議，逢低比起買個股，買ETF更能避免多殺多，而在上述的三種結構性改變，即使股市大跌或有震盪時，投資人甚至還會「追低」，逢低加碼，定時定額亦為用時間換取空間，而且台灣從去年至今年，有一定的漲幅，投資人也會從股市先停利，兼而布局黃金，過去高槓桿、高波動的操作，將會由整個轉變中大環境的最新局勢或趨勢而取代。

劉宗聖也指出，這幾年主管機關伴隨台股的資本市場健全，加上政策開放、產品的多元，和業者的投入及投資人的保護，讓產品更為多樣化，這些都強化台股的抗震係數及韌性，不論是零股、存股，及TISA等政策，都使台灣的參與者更多，且把風險更為分散，也使未來的國際波動，反而都成為投資人逢低買進台股的好時機，而金管會這二、三年對產品的多元開放，例如主動式ETF等，也讓業者和投資人對於外在環境的不確定性，有更多因應的空間與管道。