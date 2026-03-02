快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／美伊戰爭免驚 劉宗聖：台股有三大結構轉變 強化防震係數

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
美伊戰爭免驚，元大投信董事長劉宗聖指出，台股有三大結構轉變強化防震係數。記者許正宏／攝影
美伊戰爭免驚，元大投信董事長劉宗聖指出，台股有三大結構轉變強化防震係數。記者許正宏／攝影

美伊戰爭使美股上周連二跌，台股今日一開盤亦大跌逾800點，雖然尾盤跌勢收斂至319點，守住35000關卡，但未來該何去何從仍是投資人心中共同的疑問。元大投信董事長劉宗聖在接受本報專訪時，剖析台股當前有市場面、產品面，乃至於投資人類型等三大結構性的轉變，可大為降低過去的多殺多、追高殺低的風險，可說是當前台股在國際政經情勢、地緣政治的驚濤駭浪中，最有防禦性的「抗震係數」。

在劉宗聖看來，台股過去容易有追高殺低，或是多殺多，和先前較為潛碟型、小型股、投機炒作者較有介入空間有關，但三大結構上的轉變，使台股市場如今的風貌和以前大為不同，也更能「抗震」。

對於三個重要的股市及資本市場結構型轉變，首先觀察市場結構，劉宗聖分析，現在則是「大者恆大、強者恆強」，例如台積電就是很好的例子，以其收益和市值、市占率的權重來引導整個大盤表現，還有外資持有台股市值已有50兆，這也使台股從過去的潛碟型、交易導向的市場結構，現在已有轉變，進入優質龍頭的好公司能「強者恆強」的時代，也因此一旦有外部政經因素或非系統風險，使優質股票一口氣大跌，但很快就拉回來，就像今天即一開始跌逾800點，但馬上跌幅收斂至200、300點。此外，「強者恆強」的好處，也在於優質股票一有修正，就會有空手或長線買盤馬上進入，台積電的買盤就是例子。

另一個則是產品面結構的改變，劉宗聖觀察，現在市場的產品結構更為完整多樣化，這二年金管會推動亞洲資產管理中心政策，並且推出主動式ETF和多重資產ETF，亦強化了產品的多樣化，並且對於產品結構的抗震性，提供更多的助力。

目前各投信業者，以元大投信的產品線最為齊全、完整，而對於整個市場產品結構的完整性，劉宗聖舉例，例如，黃金與石油價格這二天大漲，投資人亦有期信ETF產品可選擇，若股票有修正壓力，避險資金就有石油、黃金、債券這些ETF可轉進，另外，也有原型及反向的ETF，多空、正反方向都有不同的產品種類可以選擇，亦方便投資人避險。

劉宗聖也認為，金管會陸續推出了主動式ETF和多資產ETF更多樣化的商品，產品結構越完善，可給投資人作更多不同的選擇及配置，因應行情的多空變化來因應，不像過去因為產品種類有限，使投資人經常只能作單邊投資，所以經常導致多殺多、追高殺低的情形，而市場結構的變化，則更能改善過去股票市值不夠大、代表性不夠高，容易有炒作或是資金過度集中等問題。

劉宗聖所觀察到的第三個轉變，就是投資人的結構轉變。劉宗聖觀察，投資人的結構大有不同，尤其定時定額族、零股族的加入，即使股票大跌也不停扣，還買更多，例如定時不定額，不只標的分散，時間也分散。

劉宗聖以數據指出，從5年前迄今，0050的零股已超過百萬人次，定時定額人次亦超過80萬人次，零股交易出來之後，省去很多人為買高價股不得不融資的問題，目前台積電與0050分別是股票與基金零股參與最大標的，投資人用零股參與更發揮風險分散之效。

對於0050在定期定額等投資的最新成果，元大投信總經理陳沛宇盤點相關數字說明，0050的定期定額的人數，在1月底為79.7萬人，金額已超過80億，股東人數為232萬人，另外，若是零股的股東則有90.6萬人，0050對投資人而言，可作到資金標的和時間分散的市值型產品。

對於元大這幾年一直力推定時定額的成果，劉宗聖指出，現在整體市場ETF一個月定時定額投資就超過200萬人，金額超過160億新台幣，很多人定時定額來投資，某種也反映出投資人想「存股」的概念，這些投資人是不論漲跌，都會有紀律的進來；而比較零股和定時定額兩類投資概念，在劉宗聖看來：「零股就是把資金分散，定期定額的投資則是把時間分散！」

上周五，0050在一天就有超過百億的申購，陳沛宇則指出，0050因為市值已超過1.3兆，這對0050而言，甚至連折溢價的波動都不會太大，因為0050已經是深度夠深的「廣積型」ETF，不但不會有像以前的追高殺低的疑慮，投資人更可作到風險更多分散，也不會有過度槓桿的問題。

劉宗聖認為，上述的三種台股的結構型改革，互相交錯作用而強化了台股的抗震性。他分析，ETF與主動式基金使投資人選項更為多樣化，也更能分散標的之外，也更校正過去投資者容易集中在同一時點追高殺低，和標的過度集中在特定類股或族群這些弊病，而定時定額投資，則是投資人不論漲跌，都會有資金進入，甚至下跌時投資人還加碼更多，例如定時不定額的投資，這些都將使行情從高檔反轉時，不致發生投資人彼此踩踏，這一系列的避震及抗震的過程，也將使台股的避震係數更高。

劉宗聖也建議，逢低比起買個股，買ETF更能避免多殺多，而在上述的三種結構性改變，即使股市大跌或有震盪時，投資人甚至還會「追低」，逢低加碼，定時定額亦為用時間換取空間，而且台灣從去年至今年，有一定的漲幅，投資人也會從股市先停利，兼而布局黃金，過去高槓桿、高波動的操作，將會由整個轉變中大環境的最新局勢或趨勢而取代。

劉宗聖也指出，這幾年主管機關伴隨台股的資本市場健全，加上政策開放、產品的多元，和業者的投入及投資人的保護，讓產品更為多樣化，這些都強化台股的抗震係數及韌性，不論是零股、存股，及TISA等政策，都使台灣的參與者更多，且把風險更為分散，也使未來的國際波動，反而都成為投資人逢低買進台股的好時機，而金管會這二、三年對產品的多元開放，例如主動式ETF等，也讓業者和投資人對於外在環境的不確定性，有更多因應的空間與管道。

台積電 資本市場 金管會 台股

延伸閱讀

中東戰火下該怎辦？油價與聯準會決策將影響台股走勢

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

相關新聞

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡，三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉賣超389.89億元，但投信卻是逆勢買超；統計外資賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達10萬1,500張，高居外資賣超冠軍，另外，台積電（2330）及凱基台灣TOP50（009816）也遭外資賣超。

台積電盤後鉅額交易刷新高、指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

台股連假期間台積電ADR修正至10日線，導致2日台股開盤下挫，台積電（2330）收跌20元至1,975元。不過，多頭部隊將任何修正視為下一波買進進攻點，台積電盤後鉅額交易首次出現2,100元以上天價，驚見2,190元的新高「仙人指路」價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

量價夯什麼？台積電吸金近千億元、群創爆近百萬巨量 旺宏雙榜皆有名

中東戰火引爆台股大洗盤，3月2日整體成交值再度逼近兆元大關！觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，群創（3481）再度以逼近百萬張的成交量穩居人氣王寶座、股價同步強漲6.53%，而台積電（2330）亦穩居成交值王位、達958.9億元，但股價殺尾收低20元、報1,975元。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

獨／美伊戰爭免驚 劉宗聖：台股有三大結構轉變 強化防震係數

美伊戰爭使美股上周連二跌，台股今日一開盤亦大跌逾800點，雖然尾盤跌勢收斂至319點，守住35000關卡，但未來該何去何從仍是投資人心中共同的疑問。元大投信董事長劉宗聖在接受本報專訪時，剖析台股當前有市場面、產品面，乃至於投資人類型等三大結構性的轉變，可大為降低過去的多殺多、追高殺低的風險，可說是當前台股在國際政經情勢、地緣政治的驚濤駭浪中，最有防禦性的「抗震係數」。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。