台積電盤後鉅額交易刷新高、指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調
台股連假期間台積電ADR修正至10日線，導致2日台股開盤下挫，台積電（2330）收跌20元至1,975元。不過，多頭部隊將任何修正視為下一波買進進攻點，台積電盤後鉅額交易首次出現2,100元以上天價，驚見2,190元的新高「仙人指路」價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。
據臺灣證券交易所統計，台積電鉅額交易2日爆出7張配對交易價格高達2,190元，再度改寫歷史新高天花板，也為3月台股行情捎來暗示喜訊；整體來看，台積電2日共有15筆配對成交，合計共1,937張，總成交金額約38.17億元，加權平均價格為1,970.95元、略低於2日收盤價1,975元。
不過，觀察台積電ADR在美股開盤前時段仍續跌2％，台指期夜盤跟著下跌逾300點、暫時失守35K大關，台積電期貨夜盤也續跌5元至1,970元。美股三大指數期貨、輝達（NVIDIA）盤前同樣呈現下跌逾1％，至美股開盤時段是否轉向仍需關注市場行情變化。
