台積電盤後鉅額交易刷新高、指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股連假期間台積電ADR修正至10日線，導致2日台股開盤下挫，台積電（2330）收跌20元至1,975元。圖／本報資料照片
台股連假期間台積電ADR修正至10日線，導致2日台股開盤下挫，台積電（2330）收跌20元至1,975元。不過，多頭部隊將任何修正視為下一波買進進攻點，台積電盤後鉅額交易首次出現2,100元以上天價，驚見2,190元的新高「仙人指路」價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

據臺灣證券交易所統計，台積電鉅額交易2日爆出7張配對交易價格高達2,190元，再度改寫歷史新高天花板，也為3月台股行情捎來暗示喜訊；整體來看，台積電2日共有15筆配對成交，合計共1,937張，總成交金額約38.17億元，加權平均價格為1,970.95元、略低於2日收盤價1,975元。

不過，觀察台積電ADR在美股開盤前時段仍續跌2％，台指期夜盤跟著下跌逾300點、暫時失守35K大關，台積電期貨夜盤也續跌5元至1,970元。美股三大指數期貨、輝達（NVIDIA）盤前同樣呈現下跌逾1％，至美股開盤時段是否轉向仍需關注市場行情變化。

量價夯什麼？台積電吸金近千億元、群創爆近百萬巨量 旺宏雙榜皆有名

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

AI疑慮與中東局勢緊張 投顧估台股呈震盪態勢

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡，三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉賣超389.89億元，但投信卻是逆勢買超；統計外資賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達10萬1,500張，高居外資賣超冠軍，另外，台積電（2330）及凱基台灣TOP50（009816）也遭外資賣超。

台股連假期間台積電ADR修正至10日線，導致2日台股開盤下挫，台積電（2330）收跌20元至1,975元。不過，多頭部隊將任何修正視為下一波買進進攻點，台積電盤後鉅額交易首次出現2,100元以上天價，驚見2,190元的新高「仙人指路」價，法人指出，換算成加權指數漲點還有約1,711點空間，台股短線上看36,806點、劍指37,000大關。

量價夯什麼？台積電吸金近千億元、群創爆近百萬巨量 旺宏雙榜皆有名

中東戰火引爆台股大洗盤，3月2日整體成交值再度逼近兆元大關！觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，群創（3481）再度以逼近百萬張的成交量穩居人氣王寶座、股價同步強漲6.53%，而台積電（2330）亦穩居成交值王位、達958.9億元，但股價殺尾收低20元、報1,975元。

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

獨／美伊戰爭免驚 劉宗聖：台股有三大結構轉變 強化防震係數

美伊戰爭使美股上周連二跌，台股今日一開盤亦大跌逾800點，雖然尾盤跌勢收斂至319點，守住35000關卡，但未來該何去何從仍是投資人心中共同的疑問。元大投信董事長劉宗聖在接受本報專訪時，剖析台股當前有市場面、產品面，乃至於投資人類型等三大結構性的轉變，可大為降低過去的多殺多、追高殺低的風險，可說是當前台股在國際政經情勢、地緣政治的驚濤駭浪中，最有防禦性的「抗震係數」。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

