快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡。記者余承翰／攝影 余承翰
美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡。記者余承翰／攝影 余承翰

美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡，三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉賣超389.89億元，但投信卻是逆勢買超；統計外資賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達10萬1,500張，高居外資賣超冠軍，另外，台積電（2330）及凱基台灣TOP50（009816）也遭外資賣超。

台股在3月的第1個交易日就受到美伊戰爭的影響，早盤以35,277.48點開出，下跌137.01點，盤中一度急殺逾800點，下探至34,605.36點，回測5日線，權王台積電以1,940元開低後承接買盤積極進駐，一度拉至平盤1,995元，穩住多頭軍心，台塑化（6505）、致茂（2360）、緯穎（6669）、欣興（3037）、廣達（2382）等也聯袂上攻，大盤跌點快速縮減。

鈣鈦礦相關的電力族群、低軌衛星、台積電設備股、都是盤面上的亮點族群，台積電終場收在1,975元，下跌20元，跌幅1%，影響大盤指數約159點，日月光投控（3711）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等股也收黑，大盤指數收在35,095.09點，下跌319.4點，跌幅0.9%，守住5日線與35,000點整數關卡。

三大法人合計賣超428.69億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超389.89億元，投信買超86.66億元；自營商賣超（合計）125.47億元，其中自營商（自行買賣）買超10.69億元、自營商（避險）賣超136.16億元。

統計外資賣超個股發現，0050高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超10萬1,500張，幾乎是2日成交量20萬3,751張的一半；外資大賣0050之外，權王台積電也難逃外資提款，遭外資賣超19,539張；另外，009816也遭外資大賣，單日賣超10,584張。

外資大賣超，但統計外資買超前十個股中，買超群創（3481）竟達12萬8,045張，居外資買超第一名，其次是買超友達（2409）89,579張，廣達也獲外資買超27,139張；另外，中華電（2412）、鴻海也獲外資買超。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

台積電 外資 聯發科 台股 自營商 三大法人 低軌衛星

延伸閱讀

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

玻纖布最強股？ 南亞、富喬都休息 法人也轉賣 但台玻仍攻漲停

相關新聞

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡，三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉賣超389.89億元，但投信卻是逆勢買超；統計外資賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達10萬1,500張，高居外資賣超冠軍，另外，台積電（2330）及凱基台灣TOP50（009816）也遭外資賣超。

量價夯什麼？台積電吸金近千億元、群創爆近百萬巨量 旺宏雙榜皆有名

中東戰火引爆台股大洗盤，3月2日整體成交值再度逼近兆元大關！觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，群創（3481）再度以逼近百萬張的成交量穩居人氣王寶座、股價同步強漲6.53%，而台積電（2330）亦穩居成交值王位、達958.9億元，但股價殺尾收低20元、報1,975元。

00918配息0.62 元！單季殖利率約2.59% 老牛讚：把握「雙高」定心丸行情

大華優利高填息30（00918）公布了今年第一季的配息啦！這次預計配發 0.62元，以近期股價換算，單季殖利率大約有 2.59%。配息有了，但你更在意『能不能填回去』嗎

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

中東戰火下該怎辦？油價與聯準會決策將影響台股走勢

美國與以色列在2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲，引發全球金融市場動盪。摩根資產管理表示，儘管伊朗最高領袖哈梅尼及多名高級官員在空襲中罹難，但伊朗政府已成立過渡委員會應對國家事務，全球市場高度關注局勢發展，台股投資人須提防市場以漲多為藉口拉回，但目前台股基本面依然正面，若投資人擔心短線震盪，建議透過定期定額或分散投資標的持續參與台股成長機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。