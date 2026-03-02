外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

美伊戰火衝擊下，台股2日盤中一度重挫逾800點，終場則是收在35,095.09點，下跌319.4點，守住35,000點關卡，三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉賣超389.89億元，但投信卻是逆勢買超；統計外資賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達10萬1,500張，高居外資賣超冠軍，另外，台積電（2330）及凱基台灣TOP50（009816）也遭外資賣超。

台股在3月的第1個交易日就受到美伊戰爭的影響，早盤以35,277.48點開出，下跌137.01點，盤中一度急殺逾800點，下探至34,605.36點，回測5日線，權王台積電以1,940元開低後承接買盤積極進駐，一度拉至平盤1,995元，穩住多頭軍心，台塑化（6505）、致茂（2360）、緯穎（6669）、欣興（3037）、廣達（2382）等也聯袂上攻，大盤跌點快速縮減。

鈣鈦礦相關的電力族群、低軌衛星、台積電設備股、都是盤面上的亮點族群，台積電終場收在1,975元，下跌20元，跌幅1%，影響大盤指數約159點，日月光投控（3711）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等股也收黑，大盤指數收在35,095.09點，下跌319.4點，跌幅0.9%，守住5日線與35,000點整數關卡。

三大法人合計賣超428.69億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超389.89億元，投信買超86.66億元；自營商賣超（合計）125.47億元，其中自營商（自行買賣）買超10.69億元、自營商（避險）賣超136.16億元。

統計外資賣超個股發現，0050高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超10萬1,500張，幾乎是2日成交量20萬3,751張的一半；外資大賣0050之外，權王台積電也難逃外資提款，遭外資賣超19,539張；另外，009816也遭外資大賣，單日賣超10,584張。

外資大賣超，但統計外資買超前十個股中，買超群創（3481）竟達12萬8,045張，居外資買超第一名，其次是買超友達（2409）89,579張，廣達也獲外資買超27,139張；另外，中華電（2412）、鴻海也獲外資買超。

外資賣超前十名。資料來源：證交所