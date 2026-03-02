量價夯什麼？台積電吸金近千億元、群創爆近百萬巨量 旺宏雙榜皆有名

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
中東戰火引爆台股大洗盤，3月2日整體成交值再度逼近兆元大關。圖／本報資料照片 許正宏
中東戰火引爆台股大洗盤，3月2日整體成交值再度逼近兆元大關。圖／本報資料照片 許正宏

中東戰火引爆台股大洗盤，3月2日整體成交值再度逼近兆元大關！觀察盤面成交量與成交值前十大個股發現，群創（3481）再度以逼近百萬張的成交量穩居人氣王寶座、股價同步強漲6.53%，而台積電（2330）亦穩居成交值王位、達958.9億元，但股價殺尾收低20元、報1,975元。

2日成交值排行榜由台積電以958.9億元穩坐冠軍，雖股價收跌20元報1,975元，但仍守住5日線支撐。緊隨其後的是載板龍頭欣興（3037），成交值衝出368.92億元，股價小跌0.1%。而群創則以277.12億元排名第三，量價齊揚的表現成為2日市場多頭的指標之一。

成交量排行榜則更具戲劇性，群創單日爆出99.7萬張的歷史級巨量，股價逆勢大漲6.53%，周轉率高達12.48%，籌碼換手積極。面板雙虎另一員友達（2409）也以34.8萬張居第三，顯示資金在震盪盤勢中，明顯轉向基期較低且具復甦題材的面板族群。

電子中游與題材股同樣熱鬧非凡。記憶體旺宏（2337）、華邦電（2344）成交值雙雙進榜，分別貢獻202億元與189億元；而低軌衛星概念股燿華（2367）、元晶（6443）更是在18萬張以上巨量的簇擁下，雙雙強攻漲停，反映出內資大戶正趁亂鎖定「政策加持」與「高成長」雙題材。

法人指出，雖然台股受地緣政治干擾，但成交值並未明顯萎縮，顯示市場換手意願不弱。後續若指標族群能維持強勢，台股在35,000點大關之上的抗震格局可望更趨穩固。

