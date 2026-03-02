瞄準2026全球賽事熱潮 運動護具大廠民盛3月底掛牌上櫃

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月下旬掛牌上櫃，3日假台北晶華酒店舉辦上櫃前業績發表會。民盛董事長許廷儀2日在媒體茶敘中表示，看好2026全球賽事熱潮，民盛憑藉高度垂直整合的生產製程與規模效益，對未來維持產業競爭優勢及獲利能力，抱持樂觀態度。

民盛為高爾夫球裝配製造龍頭復盛應用（6670）於2020年收購的子公司，目前持股65.3%，是復盛建構全方位運動裝備版圖的關鍵拼圖。民盛於2025年登錄興櫃，為台灣資本市場首家以專業運動裝備及護具製造服務為主軸的集團。

許廷儀表示，民盛擅長開發及製造皮布料、塑膠射出與金屬件等軟硬異材質結合的功能鞋靴與身體護具，產品線橫跨從頭到腳(from head to toe)的相關裝備，更涵蓋冰上曲棍球、越野機車、棒球及直排輪等高速度、高強度的運動項目。

公司主要產品有冰刀輪滑、機車鞋靴、越野雪靴等功能性鞋類，以及頭盔面罩、護胸護甲、手套護膝等護具裝備，主打高單價、高利基型商品，以滿足客戶對高性能裝備的需求。客戶則涵蓋冰上曲棍球市占第一的Bauer、越野車靴始祖Alpinestars、美國大小聯盟選手使用棒球品牌Easton、袋棍球大廠Lacrosse等。

根據公司揭露資料顯示，2024年營收26.05億元，稅後純益2.75億元，每股稅後純益盈9.18元。2025年營收30.73億元、年增18%，前三季稅後純益1.65億元，每股稅後純益5.44元，展現穩健的獲利體質。

近年來公司積極擴產，已於2024年完成全新廠房，並持續導入自動化生產及相關檢測技術，以因應全球運動市場對高品質護具日益增長的需求。

疫情後全球體育人口增加，2026年更是國際大型體育賽事的關鍵年度。研調機構McKinsey《Sporting Goods Industry Trends 2025》報告指出，2024至2029年全球運動用品產業年複合成長率(CAGR)約為6%，整體產業發展環境穩定向好。

許廷儀指出，民盛憑藉異材質結合的核心技術，產品線廣泛覆蓋多項專業賽事裝備。在剛落幕的冬季奧運中，民盛的技術實力已具體展現在冰上曲棍球、冬季兩項(Biathlon)等高強度競賽所需的功能鞋與護具中。此外，花式滑冰與越野滑雪等運動，民盛亦具備相對應鞋靴的生產能力。

隨著冬奧熱潮延續，緊接著將迎來世界棒球經典賽(WBC)及下半年愛知・名古屋亞運，民盛針對棒球運動所開發的打擊頭盔、捕手護具等專業產品，亦將隨賽事帶動的運動風氣持續深化市場滲透率。民盛身為全球一線品牌的重要供應鏈，將持續受惠於專業運動裝備之升級需求。

民盛目前資本額3.04億元，上櫃前預計辦理現金增資3,000張。憑藉高度垂直整合的生產製程與規模效益，公司對於未來維持產業競爭優勢及獲利能力持樂觀態度。