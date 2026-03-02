地緣政治干擾短線震盪 AI獲利趨勢不變、拉回即布局契機…觀察三大變數

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事行動，伊朗最高領袖阿里・哈米尼（Ali Khamenei）於空襲中身亡，事件震撼中東政局，也為全球資本市場投下高度不確定性。富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，從歷史經驗觀察，戰爭對股市的影響關鍵在於衝突範圍與持續時間，通常開戰前的不確定性所引發的恐慌更甚於戰事本身。以俄烏戰爭為例，市場初期劇烈反應後，逐步回歸基本面評價。

本次美伊衝突雖具高度象徵性，但在伊朗領導層快速更迭下，若未擴大為區域全面戰爭，對全球經濟實質衝擊仍屬可控。過往多數地緣政治事件並未導致全球經濟衰退，對資本市場影響多屬短期波動，避險操作將推升波動率，但不改中長期趨勢。

就基本面來看，市場焦點仍回歸企業獲利動能。根據最新預估，標普500與那斯達克最新的企業盈餘展望將於2026年逐季增強，獲利高原期預估落在第3季至第4季，AI應用擴散與企業商業模式升級仍為核心驅動力。

洪珮甄指出，台股短線因漲幅已大，指數與均線乖離擴大，在戰爭風險升溫與外資風險趨避下，可能出現資金短期撤出。然而，台股仍具評價支撐，若指數出現回測，建議投資人可分批逢低布局。

在產業配置上，建議聚焦具明確獲利成長動能的AI權值股。儘管短線震盪難免，但AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝與關鍵零組件需求仍處結構性成長軌道，回檔至合理評價區間反而提供中長期布局契機。

展望後市，市場將觀察三大變數：一是衝突是否迅速受控；二是原油供應是否出現實質中斷；三是伊朗權力接班與內部穩定情況。若油市維持穩定，風險資產可望呈現先跌後穩格局；反之，若供應受阻或軍事行動擴大，避險情緒升溫，短線波動將加劇。

整體而言，洪珮甄認為，地緣政治為短期變數，中長期仍由企業獲利與AI產業趨勢主導。建議投資人採分批布局策略，善用震盪整理期，透過台股ETF強化科技核心資產配置。