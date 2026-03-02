快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治干擾短線震盪 AI獲利趨勢不變、拉回即布局契機…觀察三大變數

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事行動，伊朗最高領袖阿里・哈米尼（Ali Khamenei）於空襲中身亡，事件震撼中東政局，也為全球資本市場投下高度不確定性。富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，從歷史經驗觀察，戰爭對股市的影響關鍵在於衝突範圍與持續時間，通常開戰前的不確定性所引發的恐慌更甚於戰事本身。以俄烏戰爭為例，市場初期劇烈反應後，逐步回歸基本面評價。

本次美伊衝突雖具高度象徵性，但在伊朗領導層快速更迭下，若未擴大為區域全面戰爭，對全球經濟實質衝擊仍屬可控。過往多數地緣政治事件並未導致全球經濟衰退，對資本市場影響多屬短期波動，避險操作將推升波動率，但不改中長期趨勢。

就基本面來看，市場焦點仍回歸企業獲利動能。根據最新預估，標普500與那斯達克最新的企業盈餘展望將於2026年逐季增強，獲利高原期預估落在第3季至第4季，AI應用擴散與企業商業模式升級仍為核心驅動力。

洪珮甄指出，台股短線因漲幅已大，指數與均線乖離擴大，在戰爭風險升溫與外資風險趨避下，可能出現資金短期撤出。然而，台股仍具評價支撐，若指數出現回測，建議投資人可分批逢低布局。

在產業配置上，建議聚焦具明確獲利成長動能的AI權值股。儘管短線震盪難免，但AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝與關鍵零組件需求仍處結構性成長軌道，回檔至合理評價區間反而提供中長期布局契機。

展望後市，市場將觀察三大變數：一是衝突是否迅速受控；二是原油供應是否出現實質中斷；三是伊朗權力接班與內部穩定情況。若油市維持穩定，風險資產可望呈現先跌後穩格局；反之，若供應受阻或軍事行動擴大，避險情緒升溫，短線波動將加劇。

整體而言，洪珮甄認為，地緣政治為短期變數，中長期仍由企業獲利與AI產業趨勢主導。建議投資人採分批布局策略，善用震盪整理期，透過台股ETF強化科技核心資產配置。

資本市場 地緣政治

延伸閱讀

00922預估配息2元！市值型低接買盤湧入…16號為最後買進日

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

相關新聞

00918配息0.62 元！單季殖利率約2.59% 老牛讚：把握「雙高」定心丸行情

大華優利高填息30（00918）公布了今年第一季的配息啦！這次預計配發 0.62元，以近期股價換算，單季殖利率大約有 2.59%。配息有了，但你更在意『能不能填回去』嗎

外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。

美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

瞄準2026全球賽事熱潮 運動護具大廠民盛3月底掛牌上櫃

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月下旬掛牌上櫃，3日假台北晶華酒店舉辦上櫃前業績發表會。民盛董事長許廷儀2日在媒體茶敘中表示，看好2026全球賽事熱潮，民盛憑藉高度垂直整合的生產製程與規模效益，對未來維持產業競爭優勢及獲利能力，抱持樂觀態度。

地緣政治干擾短線震盪 AI獲利趨勢不變、拉回即布局契機…觀察三大變數

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事行動，伊朗最高領袖阿里・哈米尼（Ali Khamenei）於空襲中身亡，事件震撼中東政局，也為全球資本市場投下高度不確定性。富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，從歷史經驗觀察，戰爭對股市的影響關鍵在於衝突範圍與持續時間，通常開戰前的不確定性所引發的恐慌更甚於戰事本身。以俄烏戰爭為例，市場初期劇烈反應後，逐步回歸基本面評價。

台股今日下跌319.4點守住35000大關 航空股大跌

台股今日以35277.48點開出，早盤台股在開盤之後大跌809.13點之後，呈現V型反彈，大盤指數跌幅最多收斂至百餘點，但下午1時過後跌勢再度擴大，不過尾盤仍收在35000點之上，以35095.09點作收，下跌319.4點，集中市場成交量為9668.47億元，台積電盤中最高來到每股1995元平盤價，尾盤則以跌20元，每股1975元作收，跌幅1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。