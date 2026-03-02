美伊戰火引爆賣壓…三大法人大砍428億元 69檔漲停誰在撐？

美伊戰火升溫壓抑市場信心，台股3月2日盤初一度重挫逾800點，終場下跌319.4點、跌幅0.9%，收在35,095.09點，成交值縮至9,668.47億元。不過技術面仍守住5日線與35,000點整數關卡，顯示短線多空拉鋸激烈但未失守關鍵支撐。三大法人合計賣超428.69億元，外資大舉提款389.89億元，但投信逆勢買超撐場。

統計三大法人3月2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超389.89億元，投信買超86.66億元；自營商賣超（合計）125.47億元，其中自營商（自行買賣）買超10.69億元、自營商（避險）賣超136.16億元。

盤面上，權王台積電（2330）開低55元報1,940元，盤中最高觸及1,995元平盤，尾盤收在1,975元，下跌20元，單日影響大盤近160點。

集中與櫃買市場合計下跌家數1,239家、上漲641家，卻仍有69檔漲停、跌停僅7檔，資金並未全面撤退，而是轉向具題材與高成長性的族群。

千金股成為焦點之一。37檔千金股雖跌多漲少，但仍有8檔逆勢改寫新天價，包括致茂（2360）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、旺矽（6223）、光聖（6442）、富世達（6805）、印能科技（7734）與竑騰（7751）。其中光聖、致茂與聯亞（3081）更鎖住漲停，顯示高價成長股仍獲買盤青睞。

族群方面，資金集中三大主流。太陽能與綠能股如安集（6477）、元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）相對強勢；低軌衛星與PCB族群的兆赫（2485）、燿華（2367）、華通（2313）、耀登（3138）表現突出；半導體設備與檢測股如致茂、牧德（3563）、德律（3030）、竑騰同步攻高。

法人指出，儘管外資大舉賣超，但內資與投信資金轉向基本面亮眼個股，使盤勢呈現「指數修正、個股活躍」格局。整體而言，地緣政治干擾短線信心，外資偏空操作加重壓力，但市場資金並未潰散。後續若外資賣壓趨緩，加上權值股回穩，台股能否在3萬5之上重新蓄勢反攻，將是下一階段盤勢關鍵。