外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創

台股今日以35277.48點開出，早盤台股在開盤之後大跌809.13點之後，呈現V型反彈，大盤指數跌幅最多收斂至百餘點，但下午1時過後跌勢再度擴大，不過尾盤仍收在35000點之上，以35095.09點作收，下跌319.4點，集中市場成交量為9668.47億元，台積電盤中最高來到每股1995元平盤價，尾盤則以跌20元，每股1975元作收，跌幅1%。

2026-03-02 14:30