外資資金轉向！上周台積電遭狂賣前三名 錢入鴻海與群創
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,016.70億元，買超群創（3481）37.14萬張最多，另賣超旺宏（2337）7.85萬張最多。
上周（2/23~2/26）外資在集中市場總買超金額為1,016.70億元，另統計自今年初至2月26日止，外資累計買超金額為1,347.17億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名群創買超37.14萬張、第二名凱基金（2883）買超19.26萬張、第三名鴻海（2317）買超9.50萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名旺宏賣超7.85萬張、第二名華通（2313）賣超3.71萬張、第三名台積電（2330）賣超3.3萬張。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為56兆8,244.38億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.26%，較2月11日的53兆8,821.46億元新臺幣，增加2兆9,422.92億元。
