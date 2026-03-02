聽新聞
00918配息0.62 元！單季殖利率約2.59% 老牛讚：把握「雙高」定心丸行情
大華優利高填息30（00918）公布了今年第一季的配息啦！這次預計配發 0.62元，以近期股價換算，單季殖利率大約有 2.59%。配息有了，但你更在意「能不能填回去」嗎？
老牛幫大家抓出00918的亮點：
本次 0.62 元「配息量」優於前兩季的 0.565 元與 0.52 元
在11 次除息中已有 8 次完成填息，填息成功率超過 7 成
近一年配息率合計達10.5%，近一年含息報酬 14.44%
前十大成分股：國巨、廣達、中信金、台新新光金 等平衡爆發力與穩定度
最後也要幫大家整理00918的重要配息行事曆：
最後買進日：3/18
除息日： 3/19
股息發放日： 4/14
老牛提醒大家：高股息不等於賺到，關鍵是「填息效率」，所以把握「雙高」(高股息、高填息)才是存股族的定心丸！
偷偷說，近期金融股真的是最佳助攻手啊！你覺得除息前還會有一波行情嗎？
◎感謝 股海老牛 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
