台股今日下跌319.4點守住35000大關 航空股大跌

台股今日以35277.48點開出，早盤台股在開盤之後大跌809.13點之後，呈現V型反彈，大盤指數跌幅最多收斂至百餘點，但下午1時過後跌勢再度擴大，不過尾盤仍收在35000點之上，以35095.09點作收，下跌319.4點，集中市場成交量為9668.47億元，台積電盤中最高來到每股1995元平盤價，尾盤則以跌20元，每股1975元作收，跌幅1%。

今日除了包括台積電、台達電等大型權值股領AI股走跌之外，航運股則齊揚，貨櫃三雄包括長榮海運上漲13元收在210元，漲幅6.6%；陽明海運上漲2.60元收在60元，漲幅4.53%；萬海亦上漲3.5元收在79.9元，漲幅4.58%。

而不少AI權值股雖然今日仍收跌，但相較於一開盤的大跌，盤中跌幅已顯著收斂，例如台積電最低1940元，尾盤以1975元作收，台達電甚至盤中由跌轉漲，盤中最高1445元，終場以每股1425元，小跌5元作收。

而航空股由於油價飆升與航班大亂衝擊，今日全面大跌，包括長榮航空下跌1.7元收在36.30元，跌幅4.47%；華航下跌1.15元收在19.85元，跌幅5.48%；星宇航空下跌0.15元收在22.75元，跌幅0.66%。