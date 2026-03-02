快訊

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤下跌319.4點、跌幅0.9%，終場以35,095.09點作收，成交量9,668.47億元。記者許正宏／攝影
台股收盤下跌319.4點、跌幅0.9%，終場以35,095.09點作收，成交量9,668.47億元。記者許正宏／攝影

台股2日收盤下跌319.4點、跌幅0.9%，終場以35,095.09點作收，成交量9,668.47億元；台積電（2330）收盤價1,975元，下跌20元，跌幅1%。

美伊開戰後，台股今日曾挫低至34,605點，下跌809點，跌幅約2.2%；不過，台積電有買盤護住之下，華通（2313）、致茂（2360）、群創（3481）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）、南亞科（2408）及貿聯-KY（3665）等股維持人氣，今日強勢族群以低軌衛星表現亮眼，台玻拉高玻陶指數，水泥、航運、食品、化學及紡織等指數也表現相對強勢。台股開低走高，在台積電曾返回平盤之下，大盤指數下跌點數曾收斂至百點以內，但美伊戰事尚未明朗，投資人仍謹慎追價；欣興（3037）盤中由紅翻黑；台積電最後一盤遭接近8千張賣單摜低10元。

今日成交金額大且走高為：群創、華通、台玻（1802）、致茂、旺宏（2337）、燿華（2367）、緯穎及華星光（4979）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、台光電（2383）、富喬（1815）、日月光投控（3711）、創意（3443）、南茂（8150）及台化（1326）。

第一金投顧表示，美以聯手對伊朗發動大規模空，導致中東局勢全面升溫，地緣政治風險讓資金流向美債、黃金等避險資產；台股短期漲多，面臨補跌壓力。因情勢呈現不確定性，伊朗如封鎖荷姆茲海峽，油價失控恐引發全球惡性通膨；另外，觀察美股期、美債殖利率等走勢，以及後續中東局勢。衝突若升級則不利電子產業、航空業、旅遊業，有利能源塑化、軍工及黃金等方面。

可伺機汰弱換強，布局績優個股，電子產業選股聚焦半導體、光通、記憶體、PCB、散熱等，傳產看好軍工、能源塑化、散裝等產業。留意資金移動方向及結構變化，注意地緣政治不確定性、利多鈍化、整理回檔等風險，操作嚴控資金持股水位並保持風險控管。

群益投顧表示，指數小幅創高延續多頭，但連漲後乖離擴大，加上諸多利空因素干擾、美科技股大跌影響，短線面臨技術性調整壓力。短線應轉趨謹慎，持股確依短期技術面變化，汰弱留強因應。

中東戰火引爆能源危機？ 台股如何選

台股急殺後跌幅收斂 台積電盤中回到平盤

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股今日下跌319.4點守住35000大關 航空股大跌

台股今日以35277.48點開出，早盤台股在開盤之後大跌809.13點之後，呈現V型反彈，大盤指數跌幅最多收斂至百餘點，但下午1時過後跌勢再度擴大，不過尾盤仍收在35000點之上，以35095.09點作收，下跌319.4點，集中市場成交量為9668.47億元，台積電盤中最高來到每股1995元平盤價，尾盤則以跌20元，每股1975元作收，跌幅1%。

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

台股2日收盤下跌319.4點、跌幅0.9%，終場以35,095.09點作收，成交量9,668.47億元；台積電（2330）收盤價1,975元，下跌20元，跌幅1%。

台股熱潮延續 2月開戶總數逼近1,400萬大關 年輕族群、女性為增長主力

根據臺灣證券交易所公布的「投資人開戶數年齡分布統計表」顯示，台股投資市場在2026年初持續呈現強勁增長態勢。截至2月底，總開戶人數已達1,393.99萬人，較1月份的1,385.91萬人大幅增加超過8萬人，反映出投資人對市場前景保持高度信心。

美伊戰火嚇不跑多頭！8千金逆勢創天價 致茂領4悍將鎖漲停

中東戰火突襲，台股3月首個交易日一度慘崩809點，然而，盤面「37千金」展現強大韌性，仍有8檔創新天價，其中致茂（2360）、竑騰（7751）、光聖（6442）、聯亞（3081）更同步漲停創高，成為資金強力避風港。

中東戰火引爆能源危機？ 台股如何選

中東戰火衝擊之下， 黃金、石油飆漲，台股一度重挫逾800點， 下滑至34,605.36點，不過，包括低軌衛星、鈣鈦礦相關的電力族群、設備股則是盤面上的多頭亮點，分析師強調，在油價飆漲之下，替代能源火力全開有望成為盤面主流，看好是布局的首選，另外，台積電（2330）設備股也可以留意，尤其是今年營收有機會超越2024年， 再創新高，股價已突破平台、後市可期的公司。

中東戰雲密布！台股35,000點保衛戰開打 法人指引「生存明燈」

中東地緣政治升溫，再度牽動全球能源市場敏感神經，台股2日也同步回檔，截至上午11點20分，盤中最低34,605點、最高35,345點，報35,250點，持續力守35,000點大關。針對後市，法人表示，伊朗石油出口高度集中中國，若區域情勢升高，恐牽動油價與金融市場波動。後續除關注能源價格變化外，各國央行政策走向與市場風險情緒亦將成為觀察重點。

