台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

台股2日收盤下跌319.4點、跌幅0.9%，終場以35,095.09點作收，成交量9,668.47億元；台積電（2330）收盤價1,975元，下跌20元，跌幅1%。

美伊開戰後，台股今日曾挫低至34,605點，下跌809點，跌幅約2.2%；不過，台積電有買盤護住之下，華通（2313）、致茂（2360）、群創（3481）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）、南亞科（2408）及貿聯-KY（3665）等股維持人氣，今日強勢族群以低軌衛星表現亮眼，台玻拉高玻陶指數，水泥、航運、食品、化學及紡織等指數也表現相對強勢。台股開低走高，在台積電曾返回平盤之下，大盤指數下跌點數曾收斂至百點以內，但美伊戰事尚未明朗，投資人仍謹慎追價；欣興（3037）盤中由紅翻黑；台積電最後一盤遭接近8千張賣單摜低10元。

今日成交金額大且走高為：群創、華通、台玻（1802）、致茂、旺宏（2337）、燿華（2367）、緯穎及華星光（4979）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、台光電（2383）、富喬（1815）、日月光投控（3711）、創意（3443）、南茂（8150）及台化（1326）。

第一金投顧表示，美以聯手對伊朗發動大規模空，導致中東局勢全面升溫，地緣政治風險讓資金流向美債、黃金等避險資產；台股短期漲多，面臨補跌壓力。因情勢呈現不確定性，伊朗如封鎖荷姆茲海峽，油價失控恐引發全球惡性通膨；另外，觀察美股期、美債殖利率等走勢，以及後續中東局勢。衝突若升級則不利電子產業、航空業、旅遊業，有利能源塑化、軍工及黃金等方面。

可伺機汰弱換強，布局績優個股，電子產業選股聚焦半導體、光通、記憶體、PCB、散熱等，傳產看好軍工、能源塑化、散裝等產業。留意資金移動方向及結構變化，注意地緣政治不確定性、利多鈍化、整理回檔等風險，操作嚴控資金持股水位並保持風險控管。

群益投顧表示，指數小幅創高延續多頭，但連漲後乖離擴大，加上諸多利空因素干擾、美科技股大跌影響，短線面臨技術性調整壓力。短線應轉趨謹慎，持股確依短期技術面變化，汰弱留強因應。