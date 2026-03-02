台股熱潮延續 2月開戶總數逼近1,400萬大關 年輕族群、女性為增長主力

根據臺灣證券交易所公布的「投資人開戶數年齡分布統計表」顯示，台股投資市場在2026年初持續呈現強勁增長態勢。截至2月底，總開戶人數已達1,393.99萬人，較1月份的1,385.91萬人大幅增加超過8萬人，反映出投資人對市場前景保持高度信心。

觀察各年齡層數據，投資族群呈現明顯的「向下扎根」趨勢。2月份0-19歲族群開戶數來到652,118人，較1月份淨增約2.4萬人；20-30歲族群也從1,662,086人增長至1,689,786人，月增逾2.7萬人。這兩大年輕族群的占率分別提升至4.68％與12.12％，顯示在金融教育普及與數位下單便利化的推動下，年輕一代參與股市的意願持續攀升。

在性別分佈方面，台股市場長期呈現「女力當道」的現象。2月份女性開戶人數總計7,181,749人，男性則為6,649,466人。女性投資人不僅在總數上多於男性，2月份的月增長人數（約4.2萬人）也略高於男性（約3.7萬人）。

儘管年輕族群增長快速，61歲以上的熟齡族群仍是台股的核心結構。2月份61歲以上開戶人數達4,253,656人，佔總體比例 30.51％，穩居各年齡層之冠。此外，41-50歲 51-60歲的中堅族群合計佔比亦超過35％，顯示台股擁有穩固的中高年齡層投資基石。

法人分析指出，2026年初開戶數持續穩定增長，主要受益於兩大因素，首先是台股產業鏈在全球市場的關鍵地位，其次加上各券商積極推動定期定額與低門檻投資方案，有效降低了入市門檻。

隨著2月份開戶總數即將邁向1,400萬人的里程碑，平均每位國民擁有的證券戶比例持續提高。然而，證交所也提醒投資人，開戶數增加雖顯示市場活絡，但面對國際金融局勢變動，投資人入市前仍應審慎評估風險，並採取長期穩健的投資策略。