台股熱潮延續 2月開戶總數逼近1,400萬大關 年輕族群、女性為增長主力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股投資市場在2026年初持續呈現強勁增長態勢。記者許正宏／攝影
根據臺灣證券交易所公布的「投資人開戶數年齡分布統計表」顯示，台股投資市場在2026年初持續呈現強勁增長態勢。截至2月底，總開戶人數已達1,393.99萬人，較1月份的1,385.91萬人大幅增加超過8萬人，反映出投資人對市場前景保持高度信心。

觀察各年齡層數據，投資族群呈現明顯的「向下扎根」趨勢。2月份0-19歲族群開戶數來到652,118人，較1月份淨增約2.4萬人；20-30歲族群也從1,662,086人增長至1,689,786人，月增逾2.7萬人。這兩大年輕族群的占率分別提升至4.68％與12.12％，顯示在金融教育普及與數位下單便利化的推動下，年輕一代參與股市的意願持續攀升。

在性別分佈方面，台股市場長期呈現「女力當道」的現象。2月份女性開戶人數總計7,181,749人，男性則為6,649,466人。女性投資人不僅在總數上多於男性，2月份的月增長人數（約4.2萬人）也略高於男性（約3.7萬人）。

儘管年輕族群增長快速，61歲以上的熟齡族群仍是台股的核心結構。2月份61歲以上開戶人數達4,253,656人，佔總體比例 30.51％，穩居各年齡層之冠。此外，41-50歲 51-60歲的中堅族群合計佔比亦超過35％，顯示台股擁有穩固的中高年齡層投資基石。

法人分析指出，2026年初開戶數持續穩定增長，主要受益於兩大因素，首先是台股產業鏈在全球市場的關鍵地位，其次加上各券商積極推動定期定額與低門檻投資方案，有效降低了入市門檻。

隨著2月份開戶總數即將邁向1,400萬人的里程碑，平均每位國民擁有的證券戶比例持續提高。然而，證交所也提醒投資人，開戶數增加雖顯示市場活絡，但面對國際金融局勢變動，投資人入市前仍應審慎評估風險，並採取長期穩健的投資策略。

月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

專家警告使用0056、00878、00919正進行月配息再投入的策略可能存在誤區，實際上只是在資產間移動資金，並未真正獲利。這樣的操作忽視市場的波動風險及交易成本，可能導致不必要的虧損。

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，…

美伊戰火嚇不跑多頭！8千金逆勢創天價 致茂領4悍將鎖漲停

中東戰火突襲，台股3月首個交易日一度慘崩809點，然而，盤面「37千金」展現強大韌性，仍有8檔創新天價，其中致茂（2360）、竑騰（7751）、光聖（6442）、聯亞（3081）更同步漲停創高，成為資金強力避風港。

中東戰火引爆能源危機？ 台股如何選

中東戰火衝擊之下， 黃金、石油飆漲，台股一度重挫逾800點， 下滑至34,605.36點，不過，包括低軌衛星、鈣鈦礦相關的電力族群、設備股則是盤面上的多頭亮點，分析師強調，在油價飆漲之下，替代能源火力全開有望成為盤面主流，看好是布局的首選，另外，台積電（2330）設備股也可以留意，尤其是今年營收有機會超越2024年， 再創新高，股價已突破平台、後市可期的公司。

中東戰雲密布！台股35,000點保衛戰開打 法人指引「生存明燈」

中東地緣政治升溫，再度牽動全球能源市場敏感神經，台股2日也同步回檔，截至上午11點20分，盤中最低34,605點、最高35,345點，報35,250點，持續力守35,000點大關。針對後市，法人表示，伊朗石油出口高度集中中國，若區域情勢升高，恐牽動油價與金融市場波動。後續除關注能源價格變化外，各國央行政策走向與市場風險情緒亦將成為觀察重點。

