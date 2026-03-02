快訊

貝萊德：AI 主題仍受多重基本面支撐 因此維持加碼美股立場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

雖然美國AI相關科技股今年以來表現不如預期，但貝萊德智庫仍強調，AI主題仍受多重基本面支撐，包括大型上市科技企業的獲利動能強勁、利潤率與資產負債表穩健等。此外，聯準會（Fed）今年有望延續降息循環，加上政策不確定性下降，都是維持加碼美股的關鍵理由。

至於美股以外的其他資產，貝萊德建議精選標的。目前市場的焦點主要集中在 AI 基礎建設擴張上，但其他大趨勢所帶來的投資機會同樣比比皆是。日本與歐洲正是典型的案例。在地緣政治分裂加劇的背景下，兩地都擴大財政支出，以提升經濟自主性與戰略自給能力。財政擴張只是這場轉變背後的其中一個推力。

貝萊德維持加碼日股及歐股，對新興股市維持中立。其中，日股受惠於名目經濟成長強勁與公司治理改革深化。至於歐洲，則聚焦於特定股票產業，偏好基礎建設、醫療製藥與金融類股等。新興市場的AI及能源轉型相關主題出現投資機會，全球供應鏈重組也將嘉惠墨西哥、巴西、越南等。

在固定收益方面，貝萊德維持減碼長天期美國公債，主要是因為美國負債仍高，利息成本居高不下；對短天期美國公債維持中立，因為Fed降息也將減弱短債的吸引力；加碼新興市場債，因為新興市場的經濟韌性提升，且財政與貨幣政策更趨紀律化。

貝萊德認為，分散工具正在演變。在投資組合中，由於美國長天期公債已不再像過去能產生穩定風險與波動的效果，建議投資人尋找替代避險工具，包括基礎建設股票與私募信貸等另類資產，同時留意市場情緒可能出現的轉變。黃金可作為戰術性部位，但可能較難擔任長期避險資產。

