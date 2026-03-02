快訊

美伊戰火嚇不跑多頭！8千金逆勢創天價 致茂領4悍將鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中東戰火突襲，台股3月首個交易日一度慘崩809點，然而，盤面「37千金」展現強大韌性，仍有8檔創新天價，其中致茂（2360）、竑騰（7751）、光聖（6442）、聯亞（3081）更同步漲停創高，成為資金強力避風港。

2日大盤盤中一度急殺809點、至34,605點，所幸權王台積電（2330）回穩力守5日線，指數跌幅快速收斂並重返35,200點之上。盤面37檔千金股雖跌多漲少，但資金明顯聚焦基本面強勢股，結構性多頭火種未滅。

焦點落在致茂與竑騰、光聖。致茂不僅亮燈漲停、同步改寫歷史新高1,515元，單日更貢獻大盤近20點漲點，成為撐盤關鍵主力。公司公布2026年1月稅後純益14.23億元，年增131.76%，EPS達3.35元。美系外資指出，其1月獲利已達首季預估目標51%，意味後續仍具上修空間。

回顧2026年，致茂全年稅後淨利達117億元、年增1.22倍，EPS 27.7元再創新高，董事會決議擬配息19.5元、配發率70%。展望今年，量測與自動化檢測設備、半導體與Photonics測試解決方案兩大事業體營收目標皆挑戰續創高峰，成長動能延續。

同樣強勢創高的竑騰，受惠封測廠資本支出擴大與AOI檢測需求倍增，2025年營收18.59億元、年增62.42%，前三季EPS 14.3元已超越前一年度全年。法人看好，在整線設備出貨與先進散熱製程導入推升下，今年營收可望逐季成長、全年續寫歷史新頁。

光聖2025年營收105.29億元創高、年增64.3%，法人估2026年續拚雙位數成長、獲利再攀峰。上游日日本光通訊大廠古河電氣工業財報翻倍並上修財測，也側證拉貨動能強勁，外資喊出3,000元目標價。

此外，奇鋐（3017）、昇達科（3491）、旺矽（6223）、富世達（6805）、印能科技（7734）等亦同步改寫天價，顯示高階設備與半導體供應鏈仍是市場資金核心。

整體觀察，指數震盪之際，資金持續進駐具高成長與高獲利能見度的千金股。當大盤遭遇地緣政治干擾，千金族群能否延續「強者恆強」格局，將成為盤勢風向關鍵之一。

月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

專家警告使用0056、00878、00919正進行月配息再投入的策略可能存在誤區，實際上只是在資產間移動資金，並未真正獲利。這樣的操作忽視市場的波動風險及交易成本，可能導致不必要的虧損。

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，…

台股熱潮延續 2月開戶總數逼近1,400萬大關 年輕族群、女性為增長主力

根據臺灣證券交易所公布的「投資人開戶數年齡分布統計表」顯示，台股投資市場在2026年初持續呈現強勁增長態勢。截至2月底，總開戶人數已達1,393.99萬人，較1月份的1,385.91萬人大幅增加超過8萬人，反映出投資人對市場前景保持高度信心。

中東戰火引爆能源危機？ 台股如何選

中東戰火衝擊之下， 黃金、石油飆漲，台股一度重挫逾800點， 下滑至34,605.36點，不過，包括低軌衛星、鈣鈦礦相關的電力族群、設備股則是盤面上的多頭亮點，分析師強調，在油價飆漲之下，替代能源火力全開有望成為盤面主流，看好是布局的首選，另外，台積電（2330）設備股也可以留意，尤其是今年營收有機會超越2024年， 再創新高，股價已突破平台、後市可期的公司。

中東戰雲密布！台股35,000點保衛戰開打 法人指引「生存明燈」

中東地緣政治升溫，再度牽動全球能源市場敏感神經，台股2日也同步回檔，截至上午11點20分，盤中最低34,605點、最高35,345點，報35,250點，持續力守35,000點大關。針對後市，法人表示，伊朗石油出口高度集中中國，若區域情勢升高，恐牽動油價與金融市場波動。後續除關注能源價格變化外，各國央行政策走向與市場風險情緒亦將成為觀察重點。

